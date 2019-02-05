Резиденты ОЭЗ «Моглино» «сверили часы» с новым руководством инвестиционной площадки

19:12, 05 февраля 2019, ПАИ

5 февраля в администрации Псковской области состоялось совещание по реализации инвестиционных проектов на территории особой экономической зоны «Моглино» под руководством председателя Совета директоров ОЭЗ «Моглино», заместителя губернатора региона Нинель Салагаевой. В работе приняли участие исполняющий обязанности генерального директора ОЭЗ «Моглино» Олег Бедских, а также представители 9 компаний-резидентов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, участники мероприятия «сверили часы» по проектам, которые уже находятся в стадии реализации, и тем, что стоят в планах на будущее.

Якорный резидент ОЭЗ «Моглино», группа компаний «Титан», завершил процедуры подписания договоров с поставщиками оборудования. Как сообщил председатель Совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский, первые поставки начнутся в конце 2019 года. Также резидент проплатил авансы, разработал предварительный ОВОС-документ, в котором произведена предварительная оценка воздействия производственного объекта на окружающую среду. «На основании уже этого документа можно со всей ответственностью заявить: для завода БОПЭТ пленок зона рассеивания составит порядка 100 метров и ему будет присвоен низкий класс воздействия на окружающую среду. По заводу ПЭТФ гранул предварительно рассчитанная зона рассеивания составляет около 500 метров, но благодаря дополнительным технологическим решениям мы надеемся сократить санитарно-защитную зону до 300 метров. И главное, все документы будут оформлены надлежащим образом с прохождением экологической и главгосэкспертизы проекта», — сказал он. В целом проект реализуется в рамках производственного плана, добавил Михаил Сутягинский.

На 90% готова проектная документация проекта ООО «Экокабель». К лету компания готова выйти на строительную площадку. К концу года готова начать строительство производственных помещений и ООО «Центр специальных технологий». В стадии проектирования находится ООО «Термохольтц», весной инвестор намерен приступить к реализации проекта.

Некоторые компании высказали пожелания скорректировать бизнес-планы и сроки реализации проектов. Взаимодействие с этими резидентами будет продолжено в рабочем порядке.

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» создана на территории Псковского района Псковской области в июле 2012 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации. Площадка в 215 гектаров предусматривает размещение порядка 40 резидентов с общим объемом инвестиций около 25 млрд рублей и создание порядка 4 тысяч рабочих мест. Резидентами «Моглино» уже стали 11 компаний с общим объемом инвестиций около 18 млрд рублей.