Два дня осталось до открытия главного театрального форума Псковской области

12:20, 06 февраля 2019, ПАИ

8 февраля спектаклем Казанского ТЮЗа «Выстрел» откроется XXVI Пушкинский театральный фестиваль, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

На фестивале представят три программы: «Пушкин на современной сцене», «Русская классика на современной сцене» и «Современный писатель на современной сцене». В пушкинской программе – спектакли из Москвы, Петербурга, Казани и Великих Лук. Программа современных интерпретаций русской классики включает спектакли по произведениям Гоголя, Горького и Булгакова. Они приезжают в Псков из Бухареста, Петербурга, Южно-Сахалинска. Участвует и репертуарный спектакль Псковского театра драмы «Ревизор».

В мини-программе «Современный писатель на современной сцене» представлено три спектакля – по произведениям прозаика (Дмитрий Данилов), поэта (Елена Шварц), драматурга (Олег Михайлов).

«Широкая программа лекций и творческих встреч посвящена не только пушкиниане, но и более широкому кругу проблем и достижений современного театра. Особой гордостью фестиваля является приезд выдающегося шекспироведа Алексея Бартошевича. Украсит форум и выставка ведущего театрального художника России Эмиля Капелюша», - рассказали в дирекции.

В программу попала и премьера Псковского театра драмы «Гробница малыша Тутанхамона» по пьесе молодого американского автора Оливии Дюфо. Этот спектакль родился как эскиз на прошлом Пушкинском фестивале в рамках лаборатории «Маленькие трагедии (и комедии) XXI века».

«Программа разнообразна: в ней нашлось место разным типам театра, работам режиссеров разных поколений, традиции и эксперименту. Спектаклям будут сопутствовать обсуждения с участием ведущих критиков России, Эстонии, Латвии, театральных блогеров», - отметили в пресс-службе.

Фестиваль проводится при поддержке администрации Псковской области. Заказ бронирование билетов на сайте фестиваля.