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Культура

Два дня осталось до открытия главного театрального форума Псковской области

8 февраля спектаклем Казанского ТЮЗа «Выстрел» откроется XXVI Пушкинский театральный фестиваль, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

На фестивале представят три программы: «Пушкин на современной сцене», «Русская классика на современной сцене» и «Современный писатель на современной сцене». В пушкинской программе – спектакли из Москвы, Петербурга, Казани и Великих Лук. Программа современных интерпретаций русской классики включает спектакли по произведениям Гоголя, Горького и Булгакова. Они приезжают в Псков из Бухареста, Петербурга, Южно-Сахалинска. Участвует и репертуарный спектакль Псковского театра драмы «Ревизор».

В мини-программе «Современный писатель на современной сцене» представлено три спектакля – по произведениям прозаика (Дмитрий Данилов), поэта (Елена Шварц), драматурга (Олег Михайлов). 

«Широкая программа лекций и творческих встреч посвящена не только пушкиниане, но и более широкому кругу проблем и достижений современного театра. Особой гордостью фестиваля является приезд выдающегося шекспироведа Алексея Бартошевича. Украсит форум и выставка ведущего театрального художника России Эмиля Капелюша», - рассказали в дирекции.

В программу попала и премьера Псковского театра драмы «Гробница малыша Тутанхамона» по пьесе молодого американского автора Оливии Дюфо. Этот спектакль родился как эскиз на прошлом Пушкинском фестивале в рамках лаборатории «Маленькие трагедии (и комедии) XXI века».

«Программа разнообразна: в ней нашлось место разным типам театра, работам режиссеров разных поколений, традиции и эксперименту. Спектаклям будут сопутствовать обсуждения с участием ведущих критиков России, Эстонии, Латвии, театральных блогеров», - отметили в пресс-службе.

Фестиваль проводится при поддержке администрации Псковской области. Заказ бронирование билетов на сайте фестиваля. 

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  • XXVI Пушкинский театральный фестиваль
Два дня осталось до открытия главного театрального форума Псковской области Купить билеты на спектакль «Ревизор» смогут псковичи по акции Людмила Цишковская: Псковский театр на подъеме, нам есть чем похвастаться Я не думал, что мы составим такую программу и что вообще что-то путное получится, - Дмитрий Месхиев о Пушкинском театральном фестивале Дмитрий Месхиев пояснил, почему в программе Пушкинского театрального фестиваля так много спектаклей с пометкой 18+ Сформировать программу театрального фестиваля значительно сложнее, чем кинофестиваля, - Дмитрий Месхиев Читать аннотации к спектаклям призвал зрителей худрук Псковского драмтеатра В программе XXVI Пушкинского фестиваля будет три «микроцикла» Сформирована лекционная программа Пушкинского театрального фестиваля Спектакль-комикс, румынскую постановку пьесы Гоголя, а также спектакль в Кремле можно будет увидеть на XXVI Пушкинском фестивале в Пскове
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