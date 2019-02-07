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Происшествия

Из-за неисправности печи в Новосокольническом районе сгорела кровля дома

6 января в 15:34 в Новосокольническом районе в деревне Золотково в жилом доме сгорела кровля, здание выгорело изнутри. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при устройстве печи. Спасены соседний жилой дом и баня.

В этот же день в 20:47 в Великих Луках на улице Герцена в двухэтажном неэксплуатируемом строении сгорел мусор. Причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.

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