Из-за неисправности печи в Новосокольническом районе сгорела кровля дома

09:15, 07 февраля 2019, ПАИ

6 января в 15:34 в Новосокольническом районе в деревне Золотково в жилом доме сгорела кровля, здание выгорело изнутри. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при устройстве печи. Спасены соседний жилой дом и баня.

В этот же день в 20:47 в Великих Луках на улице Герцена в двухэтажном неэксплуатируемом строении сгорел мусор. Причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.