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Культура

Директор Казанского театра юного зрителя: Псков даёт состояние умиротворения и беседы с собой

«Псков - удивительный город, который даёт состояние умиротворения и беседы с собой. Удивительный, очень русский город», - заявила директор Казанского театра юного зрителя Айгуль Горнышева на пресс-конференции перед открытием 26-го Пушкинского театрального фестиваля 8 февраля. Она сказала, что в Псков приехала впервые, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

 Также Айгуль Горнышева заявила, что считает очень почётным открывать Пушкинский театральный фестиваль, а само участие в этом мероприятии она назвала важным, возможностью обменяться опытом.

Генеральный продюсер Пушкинского фестиваля и художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев пояснил, почему именно «Выстрел» казанского театра открывает фестиваль: «Это русская классика. Это Пушкин и Пушкинский театральный фестиваль».

«Выстрел» -  это новый достойный спектакль», - поддержал арт-директор Псковского театра Андрей Пронин.

Режиссёр спектакля Туфан Имамутдинов отметил, что в начале и конце постановки будут звучать фрагменты из трудов Юрия Лотмана.  «Будем рассматривать в спектакле состояние культуры того времени и культуры нынешней. Сейчас понятия «честь», «совесть», «дуэль» нами не считываются», - добавил он.

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