Игра в снежки

22:03, 12 февраля 2019, ПАИ

Состоявшаяся 12 февраля 20-я сессия Псковской городской Думы дала ответы на многочисленные вопросы псковичей об уборке города. Возможность высказаться получили все: и администрация города, и подрядчики, и депутаты, и представители контролирующих органов, и простые псковичи. Теме снежных заносов и ледяных «скульптур» на улицах Пскова была посвящена основная часть заседания: два часа из почти трёх, что продолжалась сессия.

Снежный ком

Первым к ответу призвали начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Николая Баринова. Он доложил, что по данным на 11 февраля из города были вывезены 35 тыс. кубометров снега, при этом средств осталось на вывоз всего 1 тыс. кубометров. «Этого категорически не достаточно!» - заявил Николай Баринов и признался, что лично на прошлой неделе давал распоряжение остановить вывоз снега из города, потому что иначе, если бы на начавшейся неделе случился сильный снегопад, невозможно было бы вывезти даже снег с мостов, которых в Пскове насчитывается 10.

По словам начальника УГХ, на три контракта по вывозу снега в этом сезоне – из центра города, Запсковья и Завеличья – выделены всего 3 млн 600 тыс. рублей. Ещё 3 млн рублей выделены на оплату снежного полигона. Он пояснил, что когда заключались контракты, то сумма прописывалась исхода из расчётов, что вывоз одного кубометра снега стоит 24 рубля. Теперь же реальная цена, по заверению докладчика, составляет 125 рублей.

Кроме того, добавил выступающий, при подготовке контракта предполагалось, что выпадет 20 сантиметров снега, а их выпало аж 42. Позже на сессии глава администрации Пскова Александр Братчиков зачитал справку из Псковского гидрометцентра, из которой следовало, что в этом году выпало в городе осадков 150% к средним многолетним показателям, снежный покров на 28 сантиметров превысил норму, а самым снежным днём оказалось 4 февраля.

По подсчётам Николая Баринова, в новых условиях на содержание полигона необходимо 20 млн рублей, а на вывоз снега из города – 30 млн. «Надо добавить 48 млн рублей, - констатировал начальник УГХ. - Нет у меня этих мешков с деньгами! Всё, что можем – делаем».

Говорил он и о ремонте дорог, о котором псковичи вспоминают при каждой оттепели, когда сходит лёд, заполнявший выбоины в асфальте. Так вот, Николай Баринов заявил, что за последние 6-7 лет был отремонтирован только 21% псковских дорог. В этом году на ямочный ремонт выделены 63 млн рублей. При этом чтобы привести 40% дорог в нормативное состояние городу надо порядка 1,5 млрд рублей на три года. «Я тут человек новый, всего два месяца, но не возможно без денег содержать такой большой город», - посетовал начальник УГХ.

Преступление и наказание

После доклада Николая Баринова глава Пскова Иван Цецерский поднял вопрос о претензионной работе, которую, по идее, должно вести Управление городского хозяйства, видя, как убирается город.

На это начальник УГХ заявил, что никаких штрафных санкций к подрядчикам применено не было, потому как у него «рука не поднимается»: ведь он лично видит, какую большую работу они ведут за небольшие деньги. «В день, в выходные в том числе, 3-4 раза созваниваемся с дорожниками. Тот, кто курирует контракты, регулярно объезжает город. Мы тесно сотрудничаем с адекватными дорожными руководителями. Никаких штрафных санкций не было, потому что если в контрактах прописано три проезда делать, они их делали», - пояснил Николай Баринов.

В том, что город убирается плохо, начальника УГХ попытался убедить депутат от «Справедливой России» Олег Брячак, который по стечению обстоятельств успел этой зимой побыть и в роли водителя, и в роли пешехода.

Для начала парламентарий сообщил, что машину, которая была у него в пользовании, арестовало Следственное управление Следственного комитета РФ по Псковской области (позже Псковское агентство информации выяснило, что по транспорт проходит по делу о мошенничестве). В этой связи последние две недели народный избранник передвигается пешком и теперь имеет полное право пожаловаться на состояние тротуаров. При этом он заметил, что центр города и микрорайон Завеличье убираются гораздо хуже, чем Запсковье. Тоже самое, заявил парламентарий, наблюдается и в плане ямочного ремонта.

Николай Баринов попытался вступиться за подрядчиков в части заделки ям на дорогах. По его словам, работы ведутся, но в основном ночью. Он также рассказал, что на улице Юбилейной, там где стоят лужи глубиной 20 сантиметров, ямы только засыпаются щебёнкой. А в местах, где мороз осушил асфальт, выбоины заделываются обычным способом.

Более того, начальник УГХ сообщил, что проверяет, где находится техника подрядчиков, совпадает ли местоположение с данными ГЛОНАСС. «Я не ловил подрядчиков, чтобы они сказали, что машина там, а её там нет», - заверил он.

Тему контроля продолжил Александр Братчиков, проинформировавший собравшихся, что к 2020 году должна заработать электронная карта, на которой можно будет в режиме реального времени отслеживать, где ведётся уборка города, а также узнавать, где она планируется. Использование этой карты будет прописано и в следующем контракте на уборку и содержание городских дорог.

Депутат, лидер фракции «Единой России» в гордуме Денис Иванов высказал мнение, что за качество уборки в городе спрашивать надо не только с муниципалитета или подрядных организаций. «Что-то не почистили – город виноват, сосульки висят – город виноват, хотя убирать их должен собственник здания. Большая вина жителей города, что они не чистят снег возле своих помещений», - сказал он и привёл в пример некоего своего знакомого, который купил лопату и поставил её в подъезде в надежде, что соседи будут самостоятельно чистить снег, но в итоге убирает территорию у дома только он сам. В этой связи Денис Иванов предложил прописать в правилах благоустройства города серьёзные штрафы для собственников зданий, которые не убирают прилегающую территорию.

Искать крайних среди жителей города Александр Братчиков не стал и сразу заявил, что имеет претензии к подрядчикам, но при этом понимает Николая Баринова, который не может их штрафовать, поскольку город надо как-то убирать, а значит - и договариваться с подрядчиками.

При этом глава администрации напомнил, что с 15 января в структуре городской власти заработало контрольное управление, которое должно «цинично проверять работу». И, поскольку оно, в отличие от УГХ, напрямую не работает с подрядными организациями, то может их штрафовать.

Что касается контрактов на уборку города, то, заверил Александр Братчиков, теперь будут составляться иначе. Он пояснил, что в текущих контрактах, например, не была учтена инфляция. Так, при их заключении в 2016 году соль стоила 2 тыс. рублей, а теперь – 5,5 тысяч. Кроме того, в текущих контрактах не прописана техника, которая должна быть задействована в процессе уборки. «Техники, которая есть, для уборки города не достаточно, нет техники, которая способная нормально убирать тротуары, - отметил сити-менеджер. - Меня такая уборка не устраивает, и в следующем контракте будет всё прописано!»

Денис Иванов предложил позаимствовать технику у силовых структур, например в 76-й дивизии ВДВ. На это Александр Братчиков ответил, что привлекать её город может только в случае чрезвычайной ситуации.

Депутат от КПРФ Александр Баев нашёл другой выход: заиметь собственную, муниципальную технику для уборки снега.

Александр Братчиков сообщил, что работа в этом направлении уже ведётся: написана заявка на имя губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, чтобы получить для Специализированной службы Пскова 3 комбинированные машины, которые смогут убирать снег, и 2 погрузчика.

«Чистота города - это наша общая задача, просьба к предпринимателям, к управляющим компаниям, к торговым точкам, чтобы все подходили с ответственностью к решению нашей обще проблемы», - призвал глава администрации Пскова.

Меч правосудия

Наконец микрофон дошёл до Натальи Симоновой - руководителя того самого Контрольного управления администрации города, которое должно вынести наказание нерадивым подрядчикам. Правда, с этим оказалось не всё так просто. Она сообщила, что мониторинг ситуации в Пскове ведётся ежедневно, по его результатам в адрес Управления городского хозяйства направлены два требования о наложении штрафных санкций. Последнее связно с уборкой тротуаров, мостов, автобусных остановок, причём претензии, в основном, касаются Завеличья и центра города.

«Мы считаем, что штрафы должны быть наложены», - заявила выступающая. При этом она пояснила, что поскольку заказчиком по контрактам выступает УГХ, то и штрафовать подрядные организации может только УГХ, а они, Контрольное управление, лишь направляют требования.

В тоже время Наталья Симонова пригрозила административной ответственностью собственникам зданий и управляющим компаниям за плохую уборку. К сегодняшнему дню на собственников зданий уже составлены 10 протоколов. «С понедельника начали активные действия в отношении управляющих компаний, пока никто из них к ответственности не привлечён», - добавила руководитель Контрольного управления.

Также она проинформировала депутатов о том, что по запросу управления работающий на Запсковье подрядчик предоставил данные ГЛОНАСС о машинах, занятых на уборке, а компания, в ведении которой находится Завеличье, на аналогичную просьбу ответила отказом, хотя это и противоречит контракту.

Олег Брячак уточнил, каков размер штрафов для подрядных организаций. Наталья Симонова пояснила, что штрафные санкции разные, они прописаны в контрактах и достигают сотен тысяч рублей. Например, по Завеличью установлен штраф в 680 тысяч рублей и УГХ уже предписано взыскать эти деньги. Она подчеркнула, что будет следить за ситуацией, чтобы санкции были применены к подрядчикам несмотря на то, что у Николая Баринова «рука не поднимается».

Прокурор Пскова Александр Григорьев тоже не оценил нежелание начальника УГХ наказывать подрядчиков. «По 300 тысяч рублей будут наложены штрафы на администрацию, а контрактники у нас молодцы!» - возмутился он.

Также прокурор проинформировал, что на Завеличье были выявлены факты, когда уборочная техника проезжала по определённому для неё маршруту, но никаких работ не выполняла: «По ГЛОНАССу видно, что машина проехала, а что она сделала?»

Ещё одна претензия Александра Григорьева касалась недостатка внимания со стороны администрации к муниципальным учреждениям, в частности, образовательным. «Мне приходится звонить и говорить: «Посмотрите, у вас висят сосульки по метру!» Хотя в штате каждого образовательного учреждения есть технические работники, которые должны этим заниматься», - сказал он.

Большое количество нареканий вызывает у прокурора и работа управляющих компаний, в деятельности семи из них уже выявлены нарушения.

Что касается уборки города в целом, то он напомнил о нормах времени по вывозу снега после его выпадения. «Прокуратура будет выезжать и контролировать, успевают подрядчики или нет», - предупредил Александр Григорьев. «Ещё раз подчеркну, что контрольная работа со стороны администрации ведётся не надлежащим образом», - заявил он.

Также прокурор ответил на вопрос депутата Фёдора Постнова о травматизме на дорогах и тротуарах. По его данным, за январь и февраль этого года после происшествий на улицах города в травмпункт обратилась 1 тыс. 200 человек.

С ограниченными возможностями

Возможность оправдаться дали и представителям подрядных организаций. «Хотел бы пояснить ситуацию: нужно с подрядчика требовать от А до Я, но сначала должен быть правильно составлен контракт», - заявил «с порога» директор ООО «УДС Псков» Александр Крот. Он обратился к нормам и СНиПам, в которых прописано, какая техника и в каком объеме должна использоваться для уборки. Александр Крот признал, что количество тракторов для подметания тротуаров у него «раз, два и обчёлся», а сумма, которую компания получает по муниципальному контракту, не позволяет докупить технику. «Вопрос: за счёт каких средств подрядчик должен эту технику приобретать, заправлять и так далее? - возмутился он. - Само техзадание нужно лучше прописывать. У нас в контракте даже нет такой позиции как мониторинг, и затраты на это не прописаны, а ведь день и ночь ездит мастер, который контролирует ситуацию. За чей счёт? Опять за счёт подрядчика».

Директор ООО «УДС Псков» заявил, что и расходы на привоз песка и соли у него не такие, как прописаны в контракте, и зарплаты он платит более высокие, чем те, что указаны в договоре с муниципалитетом.

Выступление Александра Крота не вызвало сочувствия у Натальи Симоновой. Начальник Контрольного управления обратила внимание подрядчика на то, что, с одной стороны, он мог прислать администрации запросы и вопросы по контракту ещё на стадии, когда аукцион был только объявлен, а с другой, - мог вообще не участвовать в конкурсе, если условия ему не подходят. «Получается, что изначально участника, который победил в аукционе, всё устраивало, а теперь не устраивает», - возмутилась она и добавила, что контракт на уборку Завеличья был заключён совсем недавно.

Поддержал Наталью Симонову и прокурор Пскова: «Если выходите на контракт, то надо его выполнять надлежащим образом, а если выходите на контракт с условиями, которые не можете выполнить, то зачем выходите!».

Глава Пскова Иван Цецерский задал резонный вопрос, почему же подрядчик, выполняя предыдущий контракт, не задавал никаких вопросов.

Александр Крот ответил, что обращал внимание на необходимость пересмотра условий ещё предыдущего начальника УГХ Алексея Захарова, а тот обещал, что в следующий раз всё будет учтено.

«Хочется вытереть слёзы, мне так вас жалко, - съязвил Олег Брячак по поводу выступления руководителя подрядной организации. - Есть пословица, что плохому танцору кое-что мешает. Я так и не понял, зачем вы вышли на трибуну, может у вас депрессия какая? Вы добровольно этот контракт взяли? Я насколько понимаю, товарищи взяли контракт практически без борьбы. Получается, что вы вцепились зубами, когтями в контракты, и вы их не уступаете. Через 3 дня будет разыгран новый контракт по уборке, и вы опять будете участвовать!» Депутат призвал Александра Крота «заканчивать по-хорошему, а то будет по-плохому» и напомнил о существовании Контрольного управления, которое имеет полномочия накладывать штрафы.

«У вас есть заказчик - УГХ, надо выполнять те требования, которые прописаны в контрактах», - поддержал коллегу Иван Цецерский. Он также рассказал, что из-за плохой уборки города перестал заниматься скандинавской ходьбой по утрам. «Упал два раза и перестал ходить, потому что гололёд страшнейший», - отметил глава Пскова.

Александр Крот попытался оправдаться: «Снег падает на тротуар с крыш, течёт вода из водосточных труб на тротуар. И всё это моментально замерзает. Получается, что убрали, и тут же натекло и замёрзло». Параллельно он сам поднял ещё одну проблему – складирование снега на зелёные зоны.

Депутат Александр Баев заметил, что весной всё это потечёт по городу, плюс проблемы возникнут из-за неочищенных подрядчиком ливневых колодцев. «И что весной делать? Покупать за ваш счёт горожанам резиновые сапоги и лодки?» - возмутился он.

Директор ООО «УДС Псков» заверил, что столько раз, сколько прописано в контрактах, они ливневые колодцы почистили и больше это делать до весны не обязаны.

Фёдор Постнов снова напомнил коллегам о людях с ограниченными возможностями. Он отметил, что если пешеходам на двух ногах после такой уборки тяжело пройти по городу, то инвалиды-колясочники вообще вынуждены сидеть по домам. И предложил подрядчику сесть в инвалидную коляску и прокатиться по городу, точнее проехать по тротуару хотя бы 15 метров. «Тогда вы придёте и перед депутатами скажете: «Да, мы не можем выполнять работу», - предположил парламентарий.

Он привёл в пример эстонский город Выру, где нет грязи на улицах, и попросил псковских подрядчиков применять европейские технологии для очистки города.

На это Александр Крот вновь обратился к «букве» контракта, заявив, что подрядчик делает всё, что в нем предусмотрено: очистку, посыпку песком и солью, а другие технологии там не прописаны.

«Вам не стыдно?» - не выдержал Олег Брячак.

«Перед кем должно быть стыдно? Перед вами?! – парировал глава ООО «УДС Псков». – Нет, мне не стыдно!»

Абсолютно другим оказалось выступление на сессии представителя ООО «СитиИнвестГрупп», которое исполняет контракт по уборке Запсковья. Он коротко доложил о имеющихся «силах и средствах», после чего Иван Цецерский спросил, всего ли хватает организации для выполнения работ. «Нам всего хватает, мы делаем всё, что можем», - ответил представитель подрядчика.

Оказалось, что в целом все довольны уборкой Запсковья. Возмутились только Александр Баев и Фёдор Постнов. Первый указывал на некачественные работы в районе улицы Инженерной, а второй – у дома инвалида-блоггера Владислава Фокина. Представитель ООО «СитиИнвестГрупп» пообещал выехать в указанные адреса и оценить ситуацию.

А Фёдор Постнов пожелал ещё и с управляющими компаниями встретится, чтобы рассказать им о правилах благоустройства и о том, как нужно убирать, чтобы люди с ограниченными возможностями могли передвигаться по улицам.

Иван Цецерский сообщил коллеге, что каждый четверг в 10 утра проходит собрание управляющих компаний, на котором он мог бы выступить.

В итоге депутаты утвердили представленную им информацию об организации уборки города, а заодно решили заслушать в марте на заседании профильного комитета гордумы отчёт о проделанной работе в феврале.

Разное

После столь бурной дискуссии по ситуации с уборкой города, остальные два с лишним десятка вопросов депутаты рассмотрели минут за 30: и в основном без обсуждения.

Наиболее важным в этом списке был пункт о внесении изменений бюджет Пскова на текущий год и плановый период 2020 и 2021 годов, хотя бы потому, что городская казна пополнилась более чем на 600 млн рублей. Расходы и доходы города на текущий год увеличены на 589,9 млн рублей, на 2020-й - на 86 млн рублей.

В частности, на этот год город получил деньги на реконструкцию улицы Леона Поземского от Троицкого моста до въезда в Псков: 268,8 млн рублей на этот год и 86 млн рублей на 2020-й.

Вторая крупная сумма - 270,5 млн рублей – поступила на программу по водоснабжению и водоотведению. Как позже пояснил депутатам из коллега и директор Горводоканала Константин Болотин, 270,5 млн рублей – часть того миллиарда, который в самом конце 2018 года Псковской области выдел президент России Владимир Путин. Эти деньги плюс субсидия из регионального бюджета пойдут на полное погашение кредита в Европейском банке реконструкции и развития, профинансировавшем строительство подземного водозабора.

Кроме того, Псков получил средства на проектирование реконструкции набережной реки Великой от Ольгинского моста до Комсомольской площади, на реконструкцию стадиона «Машиностроитель», 1,4 млн рублей – на софинансирование строительства дошкольных учреждений.

Также внутри статей бюджета произошли некоторые перестановки, не меняющие его основных параметров. В частности, по разделу «физкультура и спорт» выделены средства на подготовку проектно-сметной документации по улице Коммунальной, 25 для перепрофилирования помещения под центр спортивной гимнастики. В разделе «Управление городского хозяйства» 2 млн 970 тыс. рублей передвинуты на сметную документацию по ремонту улицы Сосновой, на 3 млн рублей увеличены расходы на оборудование контейнерных площадок, а по управлению строительства и капитального ремонта 304 тыс. рублей решено направить на подготовку сметной документации по благоустройству сквера на площади Ленина, а также определены средства на авторский надзор за реконструкцией «Машиностроителя».

Ещё одним важным документом, который приняли депутаты на минувшей сессии, была схема праздничного пространства XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут в Пскове в июне текущего года.

Глава города Иван Цецерский отметил, что именно на основании представленной депутатам съемы будет планироваться, например, установка туалетов, торговых объектов и так далее.

«Это очень важный для нас документ!» - подчеркнул он.

Фёдор Постнов традиционно вступился за права инвалидов, сообщив, что ничего не увидел на схеме про доступную среду.

Иван Цецерский успокоил его и пояснил, что именно после принятия схемы можно будет составлять маршрут, в том числе и для инвалидов-колясочников. Он подчеркнул, что в одной из официальных делегаций уже точно будет один человек с ограниченными возможностями, поэтому доступность для инвалидов будет обеспечена.

В свою очередь Фёдор Постнов предложил сэкономить бюджет и поселить колясочника у него, поскольку квартира депутата полностью пригодна для проживания людей с ограниченными возможностями.

* * *

Последняя идея развития как-то не получила, а между тем почин парламентария более чем примечателен. Думается, что и другие депутаты гордумы могли бы разместить у себя членов ганзейских делегаций. В результате, с одной стороны, укрепились бы связи между городами и вышла экономия бюджету. А с другой, глядишь, народные избранники подсуетились бы, чтобы не упасть в грязь лицом перед гостями. И в самых разных концах города (в основном, разумеется, в местах компактного проживания состоятельных псковичей, но ведь не только!) к Ганзе-2019 появились бы дополнительные очаги благоустройства.