За пьянство за рулём великолучанин получит наказание в виде обязательных работ

11:44, 13 февраля 2019, ПАИ

За пьянство за рулём великолучанин получит наказание в виде обязательных работ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В конце ноября 2018 года сотрудники ДПС ГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки на Октябрьском проспекте остановили автомобиль «Пежо». За рулем иномарки находился 23-летний местный житель. По результатам освидетельствования сотрудниками ГИБДД у великолучанина обнаружились признаки алкогольного опьянения. При проверке выяснилось, что ранее молодой человек уже подвергался административному наказанию за подобное правонарушение.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). После расследования уголовное дело направили для рассмотрения в городской суд. Суд назначил нарушителю наказание в виде 180 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года.