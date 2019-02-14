Губернатор Псковской области принял участие в пленарном заседании РИФ-2019 под руководством Дмитрия Медведева

14:32, 14 февраля 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в пленарном заседании Российского инвестиционного форума в Сочи в четверг, 14 февраля. Центральное мероприятие инвестплощадки по теме «Факторы успеха: идеи, кадры, компетенции» провел председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В этом году форум посвящен реализации национальных проектов. Выступая на заседании, премьер отметил, что Правительство РФ будет пристально следить за их реализацией в регионах.

«И я, и мои коллеги по Правительству будут постоянно выезжать в регионы. И за каждую недостроенную школу или километр дороги, необустроенный парк или неубранную свалку будет отвечать не абстрактная власть, а конкретный чиновник», — заявил глава Правительства РФ.

Михаил Ведерников также принял участие в панельной дискуссии на тему «Национальные проекты и регионы: главные вопросы в начале пути», в круглом столе на тему развития электросетевого комплекса субъектов РФ в эпоху глобальных технологических изменений с участием Министра энергетики РФ Александра Новака.

Российский инвестиционный форум проводится с 2002 года. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России, обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития страны, диалога политиков, руководителей законодательных и исполнительных органов власти, предпринимателей, ученых и общественных деятелей, руководителей банков, международных инвестиционных, консалтинговых и страховых компаний.