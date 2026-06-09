Медведев: Бизнес поможет ветеранам СВО адаптироваться к мирной жизни

14:50, 09 июня 2026, ПАИ

Российский бизнес сыграет значительную роль в адаптации ветеранов СВО к мирной жизни. Таким мнением поделился зампредседателя Совбеза России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев во время итогового отчётно-программного форума «Есть результат!» в Москве, пишет РИА Новости.

Выступая на пленарном заседании, Медведев выразил убеждение, что бизнес станет заметным участником процесса адаптации граждан, вернувшихся с линии боевого соприкосновения. «Бизнес должен играть и будет играть, уверен, и более заметную роль в адаптации к мирной жизни наших военнослужащих, которые вернулись с фронта. Совместно с корпорацией малого и среднего предпринимательства, вместе с «Опорой России» партия реализует пилотную образовательную программу «Свой бизнес» для ветеранов спецоперации», – сказал Медведев.

Говоря о парламентской работе, Дмитрий Медведев уточнил, что в 2025 году депутатское объединение «Единой России» направило в Госдуму 248 законодательных инициатив. Все они, по его словам, были нацелены на исполнение Народной программы. «Это важный и хороший результат, хочу поблагодарить всех, кто этим занимался», – отметил он.

Медведев особо отметил, что законопроекты исходят от граждан и охватывают интересы широких слоёв населения России. Он добавил, что все виды работ были синхронизированы с правительственными программами и обеспечены денежными и организационными ресурсами, насколько это было возможно.