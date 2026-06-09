ЕР внесла в Госдуму законопроект о неснижении порога НДС для малого бизнеса

12:02, 09 июня 2026, ПАИ

Законопроект о неснижении порога НДС по упрощённой системе налогообложения для малого и среднего бизнеса внесла в Госдуму РФ партия «Единая Россия». Об этом сообщается в официальном канале партии в мессенджере MAX.

Документ разработан во исполнение поручения президента России Владимира Путина, данного на Петербургском международном экономическом форуме. Ранее партия по итогам мониторинга налоговых изменений и с учётом позиции бизнеса выступила с предложением вернуться к обсуждению этого вопроса. В числе авторов законопроекта – секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев, руководитель думской фракции Владимир Васильев, глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров и другие.

Андрей Макаров на полях форума партии «Единая Россия» «Есть результат!» подчеркнул, что, когда принималось решение о пороге НДС, к партии обращалась «Опора России», и было принято решение о поэтапном его снижении.

Одновременно «Единая Россия», по его словам, инициировала проведение постоянного мониторинга того, как это сказывается не только на собираемости налогов, но и на экономике страны и состоянии малого бизнеса.

«Очень важно, что сегодня голос малого бизнеса услышан, это реальное решение многих вопросов, направленных на его поддержку. Это очень важный импульс, который даёт эффект в развитии малого бизнеса. Мониторинг будет продолжен, и его результаты найдут отражение в законопроектах, которые «Единая Россия» подготовит для решения проблем, возникающих сегодня у бизнеса , и не только у малого. Уверен, сегодняшний законопроект поддержат все, потому что он действительно работает на интересы страны, он важен для всех граждан», – сказал глава комитета Госдумы по бюджету.