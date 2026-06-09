Сенаторы обсудили с депутатами Собрания вопросы социально-экономического развития Псковской области

15:15, 09 июня 2026, ПАИ

Рабочее заседание с участием членов комиссии Совета Федерации по мониторингу законодательства РФ прошло на площадке Законодательного Собрания Псковской области. Во встрече приняли участие председатель комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, сенаторы Сергей Аноприенко, Николай Ежов, Алексей Наумец, Наталья Мельникова, спикер регионального парламента Александр Котов и депутаты Собрания, представители областного правительства, а также в формате видео-конференц-связи – председатели представительных органов муниципальных округов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Псковской области.

Основной темой заседания стало обсуждение межбюджетных отношений, поддержка бизнеса и вопросы социально-экономического развития.

«Сегодня поддержка бизнеса и создание комфортных условий для развития экономики как отдельных регионов, так и всей страны – одна из ключевых задач, которые поставил президент Владимир Путин. По результатам исполнения его поручения было принято несколько базовых законов, касающихся основных требований при осуществлении предпринимательской деятельности и государственного контроля. В развитие этих законов впоследствии было принято около трёх десятков законов-спутников, которые отражали необходимые изменения на региональном уровне и корректировались по мере выявления проблем», – обозначил вектор государственной политики и намерение проанализировать практическую реализацию законов Вячеслав Тимченко.

Председатель Законодательного Собрания Александр Котов согласился, что формат взаимодействия, когда федеральные парламентарии могут посмотреть, как в регионах работают принятые законы и нормативно-правовые акты, является полезным для обеих сторон.

Спикер познакомил сенаторов с основными территориальными, экономическими и финансовыми характеристиками региона и обозначил ряд системных вопросов в сфере межбюджетных отношений, от решения которых во многом зависит устойчивое положение региона в настоящем и будущем.

Александр Котов напомнил, что Псковская область входит в десятку субъектов РФ, получающих дополнительную финансовую поддержку государства, как регион с низким уровнем социально-экономического развития. «Эта программа работает уже не первый год, она довольно успешно реализуется и даёт свои результаты. Мы очень рассчитываем, что эта поддержка будет действовать ещё какое-то время, что позволит создать устойчивые стартовые возможности и дальше уже самим развивать нашу экономику», – сказал председатель Собрания.

Александр Котов с благодарностью отметил инициативу Владимира Путина по списанию задолженностей по бюджетным кредитам, что существенно снизило финансовую нагрузку на регион.

Кроме того, спикер привлёк внимание сенаторов к ряду нерешённых вопросов.

«Нужно добиться равной оплаты труда работников бюджетной сферы за равный труд вне зависимости от того, в каком регионе они работают. Возьмём наших соседей – Ленинградскую область. Зарплата врачей в разы выше, чем в Псковской области. Сами мы это положение не выровняем, потому что для этого требуются огромные финансовые средства», – поделился спикер. К числу проблем, которые регион не в состоянии решить без дополнительной финансовой поддержки государства, Александр Котов также отнёс обеспечение жильём детей-сирот.

Кроме того, в ходе выездного заседания комиссии Совфеда региональные депутаты обсудили с сенаторами меры по борьбе с борщевиком на находящихся в федеральной собственности землях, возможности сокращения процедуры согласования документации и выделения финансирования на инфраструктурные проекты, поддержку инвесторов, а также обеспечение безопасности приграничной Псковской области в современных геополитических реалиях.

«Все поднятые депутатами проблемные вопросы «на земле» постоянно находятся в поле зрения Совета Федерации, неслучайно наш орган называется палатой регионов», – резюмировал председатель комиссии Вячеслав Тимченко.