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Политика

Евросоюз согласовал санкции против восьми россиян

Европейский Союз согласовал санкции против восьми граждан России из-за инцидента в Керченском проливе, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Блумберг. Конкретные имена не называются, чтобы люди не получили сигнал для вывода активов из ЕС.

Отметим, 25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию и направились из Черного моря к Керченскому проливу. Они совершали опасные маневры, не подчинялись законным требованиям российских властей.

Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении них возбудили уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

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