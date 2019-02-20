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Экономика

Губернатор Псковской области обсудил вопросы сотрудничества с руководителем Федерального казначейства

19 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочей поездки в Москву провел рабочую встречу с руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках бюджетного процесса, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Как отметил Михаил Ведерников, Псковская область и Казначейство России довольно успешно взаимодействуют. В регионе осуществлен поэтапный переход бюджетов всех уровней на полное кассовое обслуживание Управлением Федерального казначейства по Псковской области. Уже в этом году была проведена большая совместная работа, в результате которой в установленные сроки были заключены соглашения о предоставлении Псковской области субсидий из федерального бюджета на 2019 год.

Роман Артюхин в свою очередь обратил внимание, что Псковская область успешно пользуется бюджетными кредитами, что позволяет региональному бюджету получить экономию расходов на обслуживание государственного долга области. При этом все полученные кредиты возвращены в федеральный бюджет своевременно и в полном объеме.

В рамках встречи также обсуждалась возможность внедрения на территории региона системы казначейского сопровождения проектов. Это одна из форм контроля государства за расходованием бюджетных средств. Его суть заключается в том, что заказчик производит оплату работ по контракту не на специальный счет в банке, а на лицевые счета, открытые победителем торгов и его субподрячиками в казначействе. Платежи осуществляются после проведения казначейством проверки документов на соответствие фактически поставленным товарам, выполненным работам или оказанным услугам. Михаил Ведерников и Роман Артюхин договорились проработать вопрос внедрения такой системы на уровне региона.

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