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За изготовление обреза ружья житель Локнянского района получил условный срок

31-летний житель Локнянского района получил 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев за изготовление и хранение обреза охотничьего ружья. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области. 

В суде установлено, что мужчина, не имеющий разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, в марте 2018 года при помощи пилки по металлу изготовил обрез одноствольного охотничьего ружья. Он укоротил часть ствола ружья «ИЖ-К» 16 калибра до длины 456 мм и до 18 декабря хранил его у себя дома.

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