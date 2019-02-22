Иван Цецерский поздравил воинов Псковского гарнизона с наступающим Днём защитника Отечества

21:13, 22 февраля 2019, ПАИ

22 февраля в Пскове в Доме офицеров состоялось торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в нем приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, командование и воины Псковского гарнизона, глава Пскова Иван Цецерский, заместитель главы города Владимир Воробьев.

По традиции мероприятие началось с вноса флага Российской Федерации и боевых знамен частей гарнизона.

К участникам обратился временно исполняющий обязанности начальника Псковского территориального гарнизона, начальник штаба 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии гвардии полковник Роман Железняков. Он пожелал всем воинам Псковского гарнизона успехов в боевой подготовке, счастья, здоровья и вручил ведомственные награды.

Глава Пскова Иван Цецерский поздравил участников торжественного собрания, отметив в своем выступлении, что Псков - это город воинской славы и псковичи гордятся всеми воинскими подразделениями, которые дислоцируются в городе. Он подчеркнул, что и сегодня военнослужащие Псковского гарнизона представляют собой пример и с честью несут ратную службу. Иван Цецерский пожелал защитникам Отечества крепкого здоровья, благополучия и успехов в службе и вручил Роману Железнякову приветственный адрес и подарок.

За добросовестное выполнение воинской службы и большую работу по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения муниципалитета Иван Цецерский вручил приветственные адреса и сувениры военным Псковского гарнизона.

Поздравления с праздником прозвучали от председателя Совета ветеранов 76-ой гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, генерал-майора Юрия Соседова, который пожелал воинам здоровья и укрепления боевого духа.

Завершилось праздничное мероприятие концертом, в котором приняли участие псковские творческие коллективы и военнослужащие Псковского гарнизона.