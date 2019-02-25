Индустриальный парк «Технополис» в Пскове готов подготовить для инвесторов индивидуальные площадки

17:34, 25 февраля 2019, ПАИ

Индустриальный парк «Технополис» в Пскове готов подготовить для инвесторов индивидуальные площадки, предложив гибкие условия для работы на территории парка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.

«Локация индустриального парка «Технополис» открывает доступ к партнерству и рынкам сбыта не только России, но и Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Белоруссии, - отметили в пресс-службе. - Транспортная доступность в макроприближении: 175 млн человек, семь стран, более 6000 промышленных предприятий России, более 40 000 промышленных предприятий ЕС и Белоруссии, четыре морских порта. В регионе действуют более

80 компаний-перевозчиков, имеющих более 1000 единиц техники».

«Технополис» находится в одном из самых удобных районов города, на пересечении транспортных магистралей - на улице 128-й Стрелковой Дивизии, 6. По любым вопросам относительно индустриального парка неоьходимо обращаться по телефону 8 (911) 693-00-06.

Пока сайт индустриального парка в разработке, уже работает официальная группа «ВКонтакте» , в «Фейсбуке» и «Инстаграме».

