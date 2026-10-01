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Общество

Россиянам объяснили, как уменьшить платёж за ЖКУ

Как уменьшить платёж за ЖКУ, рассказали эксперты. Первоочередная мера экономии – это установка в квартире приборов учёта потребления воды. При отсутствии счётчика оплата происходит по нормативу, умноженному на три, пишет РИА Новости.

Фото: ПАИ

А главный враг домашнего бюджета – неисправный сливной бачок унитаза. Даже небольшая течь может незаметно слить в канализацию до девяти кубометров воды в месяц. Аналогичная ситуация с капающим краном. 20-30 капель в минуту превращаются в 700 литров ежемесячно.

Принятие ванны – это 150–180 литров воды. Пятиминутный душ – около 50–70 литров. Разница очевидна, особенно если установить экономичный рассеиватель (лейку), который насыщает струю воздухом. Лучше установить их на все смесители – они смешивают воду с воздухом, сохраняя напор, но снижая реальный расход.

По оценкам экспертов, экономия от одного умного смесителя составляет около четырёх тысяч рублей в год без учёта водоотведения и семь тысяч рублей с учётом водоотведения.

Каждый месяц собственник получает квитанцию с суммой к оплате – но не всегда понятно, из чего она складывается и совпадает ли с реальным потреблением. Проверить начисления и разобраться в структуре платежа можно прямо в приложении «Госуслуги Дом», без похода в управляющую организацию (УО) или ресурсоснабжающую организацию (РСО).

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