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Политика

США объявили награду в 1 млн долларов за поимку сына Бен Ладена

Власти США объявили награду до 1 миллиона долларов за информацию о Хамзе бен Ладене, который ранее был внесен в санкционные списки за причастность к терроризму. Как сообщает РИА Новости, сын Усамы Бен Ладена по данным США может скрываться на границе Афганистана и Пакистана или в Иране.

Глава бюро дипломатической безопасности госдепартамента США Майкл Эванофф отметил, что программа «Вознаграждение за правосудие», действующая с 1984 года, остается «эффективным инструментов в борьбе с террористами наряду с разведкой».

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