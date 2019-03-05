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Контрабандные сигареты обнаружили псковские пограничники в пассажирском поезде «Москва - Рига»

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли сразу три попытки незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации табачной продукции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в железнодорожном пункте пропуска «Себеж». В пассажирском поезде сообщением «Москва - Рига» при совместном осмотре одного из вагонов пограничники обнаружили более 150 пачек табачной продукции, укрытой в багажном отделении нижней полки спального места.

В железнодорожном пункте пропуска «Пыталово» при совместном со специалистами контрольных служб осмотре грузового состава, следовавшего на выезд из Российской Федерации, в полостях боковых ребер жесткости и в технологических полостях колесных пар пяти полувагонов с углем пограничники обнаружили более 770 пачек сигарет.

Другой случай произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Шумилкино», куда в зону паспортного контроля на выездное направление прибыл легковой автомобиль марки «Мерседес» под управлением 59-летнего жителя одного из сопредельных государств. В ходе осмотра его транспортного средства стражи границы выявили порядка 70 пачек сигарет, укрытых в отделении для люка в крыше автомобиля.

Во всех случаях выявленные сигареты изъяты и переданы сотрудникам компетентных органов для проведения предусмотренных российским законодательством процессуальных действий и принятия соответствующих решений.

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