Дом и 850 рулонов сена сгорели в Псковской области за сутки

10:19, 11 августа 2026, ПАИ

Два техногенных пожара ликвидировали пожарно-спасательные подразделения Псковской области за сутки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Первый пожар произошёл 10 августа в 17:39 в Усвятах на улице Комсомольской. Огонь уничтожил жилой дом и две надворные постройки. Предполагаемая причина возгорания – аварийный режим работы электрооборудования из-за короткого замыкания. На месте работали семь специалистов областной пожарной охраны и три единицы техники. Ещё один жилой дом удалось спасти.

Второй пожар зафиксирован в 00:18 в деревне Большая Рудница Бежаницкого района. В навесе открытого типа сгорели 850 рулонов сена, уничтожена кровля. Причина возгорания устанавливается. В ликвидации участвовали пять специалистов и две единицы техники.

Напомним, вчера, 10 августа, в деревне Альфинкино в Куньинском районе лоб в лоб столкнулись автомобили Lada Priora и Opel. Кроме того, суд вынес приговор великолучанину, который ударил своего знакомого ножом в живот на лестничной клетке.

В то же время за прошедшие выходные в регионе произошло семь пожаров. Происшествия возникали в Великолукском районе, Пскове, а также в Усвятском, Плюсском и Палкинском районах.