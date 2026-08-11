Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Дом и 850 рулонов сена сгорели в Псковской области за сутки

Два техногенных пожара ликвидировали пожарно-спасательные подразделения Псковской области за сутки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Фото: ПАИ

Первый пожар произошёл 10 августа в 17:39 в Усвятах на улице Комсомольской. Огонь уничтожил жилой дом и две надворные постройки. Предполагаемая причина возгорания – аварийный режим работы электрооборудования из-за короткого замыкания. На месте работали семь специалистов областной пожарной охраны и три единицы техники. Ещё один жилой дом удалось спасти.

Второй пожар зафиксирован в 00:18 в деревне Большая Рудница Бежаницкого района. В навесе открытого типа сгорели 850 рулонов сена, уничтожена кровля. Причина возгорания устанавливается. В ликвидации участвовали пять специалистов и две единицы техники.

Напомним, вчера, 10 августа, в деревне Альфинкино в Куньинском районе лоб в лоб столкнулись автомобили Lada Priora и Opel. Кроме того, суд вынес приговор великолучанину, который ударил своего знакомого ножом в живот на лестничной клетке.

В то же время за прошедшие выходные в регионе произошло семь пожаров. Происшествия возникали в Великолукском районе, Пскове, а также в Усвятском, Плюсском и Палкинском районах.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






11 августа 2026

Дом и 850 рулонов сена сгорели в Псковской области за сутки
10 августа 2026

Водитель Priora пострадал в лобовом столкновении с Opel в Куньинском районе
10 августа 2026

Великолучанин отправился в тюрьму за нанесённое знакомому ножевое ранение
10 августа 2026

Жилой дом горит в Усвятах
10 августа 2026

Семь пожаров произошло в Псковской области в выходные
10 августа 2026

Тело мужчины обнаружили на берегу озера в Стругокрасненском районе
10 августа 2026

Тройное ДТП произошло в Печорском районе
10 августа 2026

Три человека погибло и 31 пострадал в ДТП в Псковской области за неделю

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...