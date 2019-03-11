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Общество

Занятие «Весна идёт – весне дорогу» пройдет в Пушкинском музее-заповеднике

Музейное занятие «Весна идёт – весне дорогу» подготовили для учащихся Пушкиногорской санаторной школы-интерната в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе учреждения Лидия Токарева, сотрудники службы музейных лесов и парков расскажут школьникам о синицах и скворцах.

Птичка-гаичка. Снимок сделан около музейной «Пушкинской деревни» в Бугрово. Фото из социальной сети.

«Как известно, эти птицы не только радуют людей своим пением и нарядным оперением, но и помогают бороться с насекомыми-вредителями в парках, садах, огородах. В музее-заповеднике стараются сделать всё возможное, чтобы птицам здесь жилось хорошо, в частности — постоянно обновляют искусственные домики — синичники и скворечники», – рассказала Лидия Токарева.

После «теоретической части» музейного занятия дети и взрослые отправятся в сад усадьбы «Михайловское», где вывесят пять новых синичников и столько же скворечников. Всего же в этом году в Пушкинском заповеднике изготовили и планируют обновить 35 птичьих жилищ — ещё 15 в Тригорском и 10 в Петровском.

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