Выставка мемориальных моделей-копий открылась в псковской библиотеке

23:17, 17 июня 2026, ПАИ

В историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва начала работу выставка мемориальных моделей-копий «Четыре года до Победы». Торжественное открытие экспозиции посетили воспитанники лагеря «Роболето» из досугового центра «Юный техник», жители и гости Пскова, сообщили ПАИ в пресс-службе библиотеки.

Экспозиция посвящена 85-летию начала Великой Отечественной войны и охватывает события, происходившие с 4 по 22 июля на Псковщине, в районах Острова, Пскова, Гдова и Новоржева. На выставке представлены 20 моделей, архивные фотографии, документы и сопутствующие материалы.

Организаторы выставки – военно-патриотический клуб «Диорама», студия стендового моделизма «Диорама» при досуговом центре «Надежда» и студия «Диорама ВИМ» из Пыталово – представили новый формат экспозиции, который ранее не использовался.

Выставка будет доступна для посетителей в витринах универсального зала библиотеки до 19 июля.