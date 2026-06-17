Метод грибника: псковичка озвучила действенный способ найти богатый урожай

23:52, 17 июня 2026, ПАИ

Где и как правильно искать ягоды и грибы в Псковской области, поделилась советами с изданием «АиФ-Псков» участница группы «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской» в соцсети «ВКонтакте» Анна Пшеницына.

Её увлечённость тихой охотой началась ещё в детстве, когда походы за грибами и ягодами были праздником. Она учит своих детей внимательно относиться к природе и не собирать грибы без разбора.

Анна Пшеницына не только собирает урожай, но и наблюдает за лесом, его жизнью и изменениями. Её сезон заготовок начинается с варенья из сосновых шишек, а главный период – грибной и ягодный сезон, когда она собирает боровики, лисички, землянику, малину, чернику и бруснику. Её любимые грибы – осенние боровики, а самое любимое время года – осень.

Она выбирает леса по наитию, не ориентируясь на карты и советы: «Иду по хорошему лесу, всё для роста грибов, а я понимаю, что их здесь нет. Так и получается. Или, наоборот, ноги сами поворачивают в сторону, казалось бы, не грибного леса, а он оказывается богат грибами».

Женщина знает свои места в лесу, где сочетаются хорошие урожаи и минимум людей. Однажды именно такое внутреннее чувство заставило её подойти к ничем не примечательному пню, обросшему мхом.

«А это оказался боровик весом почти 2 кг. И что удивительно, абсолютно чистый. Это пока мой самый тяжёлый гриб», – вспоминает женщина.

Анна Пшеницына активно делится своими наблюдениями и фотографиями в группе, что привлекает внимание региональных СМИ. Вместе с сыном она создала группу в соцсети «ВКонтакте», которая стала площадкой для обмена опытом и взаимопомощи.

Помимо леса, женщина увлекается рыбалкой, особенно зимой. Семья Пшеницыных живёт в Псковской области, где у них есть участок на берегу Чудского озера – их давняя мечта. Анна чувствует себя дома в этом месте, где лес, грибы и рыбалка стали частью её жизни.