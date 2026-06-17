В Псковской области появится кадровый центр здравоохранения

23:33, 17 июня 2026, ПАИ

Кадровый центр здравоохранения появится в Псковской области. Новое подразделение создаётся на базе медицинского информационно-аналитического центра, сообщили ПАИ в министерстве здравоохранения Псковской области.

Работа кадрового центра направлена на поиск врачей и среднего медицинского персонала, анализ кадровой потребности медицинских организаций и сопровождение специалистов при трудоустройстве. Центр будет отслеживать ситуацию на рынке труда и помогать учреждениям здравоохранения формировать эффективную кадровую политику.

Для врачей, студентов медицинских вузов и колледжей создадут специальный сайт и страницы в социальных сетях. Там будут публиковаться актуальные вакансии, информация о мерах поддержки медиков и о возможностях трудоустройства в Псковской области.

Создание кадрового центра станет шагом к укреплению системы здравоохранения Псковской области.