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Общество

В Псковской области появится кадровый центр здравоохранения

Кадровый центр здравоохранения появится в Псковской области. Новое подразделение создаётся на базе медицинского информационно-аналитического центра, сообщили ПАИ в министерстве здравоохранения Псковской области.

Фото: министерство здравоохранения Псковской области

Работа кадрового центра направлена на поиск врачей и среднего медицинского персонала, анализ кадровой потребности медицинских организаций и сопровождение специалистов при трудоустройстве. Центр будет отслеживать ситуацию на рынке труда и помогать учреждениям здравоохранения формировать эффективную кадровую политику.

Для врачей, студентов медицинских вузов и колледжей создадут специальный сайт и страницы в социальных сетях. Там будут публиковаться актуальные вакансии, информация о мерах поддержки медиков и о возможностях трудоустройства в Псковской области.

Создание кадрового центра станет шагом к укреплению системы здравоохранения Псковской области.

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