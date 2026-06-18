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Общество

Однополосное движение ввели на улице Вокзальной в Пскове

Однополосное движение введут на улице Вокзальной в Пскове в двух точках с сегодняшнего дня. Такая мера связана с тем, что проводится ремонт инженерных сетей водоснабжения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

Схема предоставлена пресс-службой администрации Пскова

Участок включает отрезок проезжей части улицы Вокзальной в районе здания № 17, а также в районе пересечения с улицей 23 Июля.

В администрации Пскова отметили, что ограничения продлятся до вторника, 30 июня.

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