Однополосное движение ввели на улице Вокзальной в Пскове

07:50, 18 июня 2026, ПАИ

Однополосное движение введут на улице Вокзальной в Пскове в двух точках с сегодняшнего дня. Такая мера связана с тем, что проводится ремонт инженерных сетей водоснабжения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

Участок включает отрезок проезжей части улицы Вокзальной в районе здания № 17, а также в районе пересечения с улицей 23 Июля.

В администрации Пскова отметили, что ограничения продлятся до вторника, 30 июня.