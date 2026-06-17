15 новых фонарей установят в новоржевской деревне Веска

22:54, 17 июня 2026, ПАИ

В деревне Веска в Новоржевском муниципальном округе установят современные уличные фонари, сообщила глава муниципалитета Любовь Трифонова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам Любови Трифоновой, это создаст более комфортные и безопасные условия проживания для местных жителей.

«Мы обсудили с подрядчиком все ключевые аспекты проекта – от технической стороны до сроков выполнения работ. Увидели своими глазами место будущей установки осветительных приборов и оценили имеющиеся возможности. Проанализировали также перечень работ по проекту «Новый свет», который сейчас проходит конкурсные процедуры», – рассказала глава муниципалитета.

Данный проект позволит обеспечить уличное освещение во второй части населённого пункта.

Всего в рамках двух проектов планируется заменить и установить 15 фонарей с одновременной установкой фотореле, которые позволят включать и выключать свет в населённом пункте в автоматическом режиме.