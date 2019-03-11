На дорогах «Пустошка - Себеж» и «Идрица - Чайки» ограничено движение из-за разрушения покрытия

21:56, 11 марта 2019, ПАИ

С 6 марта введено временное ограничение движения с установкой знаков на автомобильных дорогах «Пустошка – Себеж» (3.12 «Ограничение нагрузки на ось») и «Идрица – Чайки» (3.12 «Ограничение нагрузки на ось»), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ограничение движения связано с разрушением покрытия на проезжей части, а также необходимостью принятия мер по обеспечению сохранности автодорог.

Ограничение введено на срок 30 календарных дней, добавили в ведомстве.