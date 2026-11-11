Директор Археологического центра Псковской области станет гостьей программы «Среда обитания»

12:44, 11 ноября 2026, ПАИ

Директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова станет гостьей программы «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 11 ноября, в 14:00.

Можно ли уже назвать главную находку или открытие археологического сезона 2026 года? Как изменились представления учёных об истории Псковской земли благодаря исследованиям этого года? Насколько большой объём работы ещё предстоит археологам на месте бывшего Белорусского рынка? Какие исследования уже запланированы на 2027 год?

Об этом и многом другом – в эфире «Среды обитания». Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».