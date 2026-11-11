ЦИК России предложила кандидатуры для избиркома Псковской области
Кандидатуры для нового состава избирательной комиссии Псковской области рассмотрели на заседании Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в связи с истечением срока полномочий.
В адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и Законодательного Собрания Псковской области направили предложения по кандидатурам: ими стали Игорь Сопов и Сергей Кулаков.
Назначение членов комиссии с правом решающего голоса – важный этап для обеспечения прозрачности и законности будущих избирательных процессов в регионе, подчеркнули в пресс-службе облизбиркома.
Отметим, что в России в 2026 году будут сформированы новые составы 63 региональных избиркомов и 729 территориальных избиркомов в связи с истечением полномочий действующих составов комиссий.
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