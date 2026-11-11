Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

ЦИК России предложила кандидатуры для избиркома Псковской области

Кандидатуры для нового состава избирательной комиссии Псковской области рассмотрели на заседании Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в связи с истечением срока полномочий.

Игорь Сопов и Сергей Кулаков. Фото из канала избирательной комиссии Псковской области в мессенджере MAX

В адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и Законодательного Собрания Псковской области направили предложения по кандидатурам: ими стали Игорь Сопов и Сергей Кулаков.

Назначение членов комиссии с правом решающего голоса – важный этап для обеспечения прозрачности и законности будущих избирательных процессов в регионе, подчеркнули в пресс-службе облизбиркома.

Отметим, что в России в 2026 году будут сформированы новые составы 63 региональных избиркомов и 729 территориальных избиркомов в связи с истечением полномочий действующих составов комиссий.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

11 ноября 2026

ЦИК России предложила кандидатуры для избиркома Псковской области
10 ноября 2026

Председатель Законодательного Собрания Борис Елкин стал гостем радио «Серебряный дождь». Главное
10 ноября 2026

Борис Елкин призвал депутатов не давать избирателям невыполнимых обещаний
10 ноября 2026

Борис Елкин объяснил, зачем депутатам вести страницы в социальных сетях
10 ноября 2026

Председатель Заксобрания Псковской области допустил появление новых форматов общения с гражданами
10 ноября 2026

Борис Елкин объяснил, почему не считает нужным транслировать заседания комитетов Заксобрания
10 ноября 2026

Борис Елкин предложил организовывать для депутатов Заксобрания поездки в округа коллег
10 ноября 2026

Борис Елкин назвал поддержку местного самоуправления одним из приоритетов работы Заксобрания

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...