ЦИК России предложила кандидатуры для избиркома Псковской области

13:51, 11 ноября 2026, ПАИ

Кандидатуры для нового состава избирательной комиссии Псковской области рассмотрели на заседании Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в связи с истечением срока полномочий.

В адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и Законодательного Собрания Псковской области направили предложения по кандидатурам: ими стали Игорь Сопов и Сергей Кулаков.

Назначение членов комиссии с правом решающего голоса – важный этап для обеспечения прозрачности и законности будущих избирательных процессов в регионе, подчеркнули в пресс-службе облизбиркома.

Отметим, что в России в 2026 году будут сформированы новые составы 63 региональных избиркомов и 729 территориальных избиркомов в связи с истечением полномочий действующих составов комиссий.