Жители Пскова и Псковского района смогут заказать кадастровые работы через МФЦ

14:03, 11 ноября 2026, ПАИ

Многофункциональные центры Псковской области начали принимать заявки на проведение кадастровых работ. Теперь жители Пскова и Псковского района могут через МФЦ заказать подготовку технического плана, уточнение границ земельного участка, объединение или разделение участков, а также исправление технических и реестровых ошибок.

Как рассказала на брифинге в медиацентре ПАИ директор МФЦ Псковской области Ольга Степанова, центры выступают посредником между заявителями и публично-правовой компанией «Роскадастр»: специалисты МФЦ принимают обращения, консультируют граждан и передают заявки исполнителю. Сами кадастровые работы выполняют сотрудники Роскадастра.

«МФЦ выступает удобной точкой входа. Мы принимаем, консультируем граждан и передаём заявки в публично-правовую компанию «Роскадастр». Работы выполняют сотрудники Роскадастра, но гражданину не нужно больше искать исполнителя на стороне», – пояснила Ольга Степанова.

Подать заявку можно в МФЦ на улице Белинского, 77а, в отделениях торговых центров «Фьорд Плаза» и «Гулливер», а также в подразделениях в Серёдке, Карамышево, Тямше, Торошино и Черёхе.