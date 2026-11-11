Телеканал «Первый Псковский» отмечает девятилетие: просмотры во «ВКонтакте» превысили 12 миллионов

13:29, 11 ноября 2026, ПАИ

Телеканал «Первый Псковский» празднует девятилетие. К этой дате коллектив подошёл с заметными показателями в социальной сети «ВКонтакте». По данным статистики сообщества, с начала 2026 года число подписчиков выросло на 3 549 человек.

Суммарный охват сообщества за этот период составил 5 184 524 человека, а количество просмотров публикаций достигло 12 038 679. С начала года телеканал опубликовал 3 547 постов.

В составе государственного медиахолдинга Псковской области «Первый Псковский» развивается уже четыре года. Ранее телеканал впервые вошёл в топ-20 региональных телеканалов России по показателям во «ВКонтакте»: занял 11-е место по просмотрам, 13-е – по репостам и 18-е – по вовлечённости аудитории.

Кроме того, в этом году телеканал впервые запустил выездную студию в рамках конгрессного направления. А уникальный опыт проведения прямых трансляций и марафонов – «Ночь выборов», «Эстафета Победы», «Западные ворота», «Народное признание» – позволил сделать ключевые события региона доступными каждому жителю области.

Девять лет – серьёзный рубеж, за которым стоят ежедневный труд, творческий поиск и огромная любовь к родной земле. Впереди у команды ещё много открытий.