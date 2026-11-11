Андрей Царёв: Конкурс «Безграничные возможности» поможет реализовать свой потенциал

13:19, 11 ноября 2026, ПАИ

Всероссийский конкурс-премия «Безграничные возможности» даст шанс представить свою деятельность широкому кругу людей. Об этом заявил директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области Андрей Царёв в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Этот конкурс важен прежде всего для людей, у которых есть ограниченные возможности, инвалидность или состояние, которое не позволяет им реализовать свой потенциал вследствие каких-то физических или иных ограничений. И проводя этот конкурс, государство хочет помочь людям с такими особенностями реализовать себя, проявить в разных сферах. Действительно, работая с такими детьми и взрослыми, мы видим, что среди них есть много тех, кто не использует свои таланты до конца», – отметил он.

Андрей Царёв входит в экспертный совет регионального этапа Всероссийского конкурса-премии «Безграничные возможности», он представляет сферу образования и социальной поддержки. Оценивать заявки будут по определённым критериям, но, как говорилось ранее, отметят каждую из них.

Премия «Безграничные возможности» включает 12 номинаций. По словам экспертов, такое разнообразие даст возможность проявить себя каждому. Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области также готовит заявку, она находится в стадии разработки.

Всероссийская премия «Безграничные возможности» включает 12 номинаций, объединённых в два направления – «Люди без границ» и «Норма жизни». Первое посвящено личным историям, второе – проектам и практикам в сфере инклюзии.

До 30 ноября продлится приём заявок на Всероссийский конкурс-премию. Как подать заявку? Организаторы собрали пошаговую инструкцию в карточках.

Региональный этап отбора пройдёт с 1 по 20 декабря. Заявки оценят эксперты, не менее половины из которых составят люди с инвалидностью. Федеральный этап запланирован на период с 10 января по 10 февраля 2027 года. По его итогам определят 39 финалистов.

Финал конкурса и торжественная церемония награждения состоятся в Москве 21–22 апреля 2027 года.