0
11:19
Ушедших 12 марта из москвинской школы подростков разыскивает псковская полиция
03:27
Пропавший вечером 10 марта ребёнок найден в опочецком лесу
13:18
Полиция продолжает розыск псковича с улицы Советской Армии
19:30
Сергей Грахов: Ситуация с газоснабжением домов на Владимирской под контролем
19:53
585 дорожно-транспортных происшествий зарегистрированы в Пскове в январе и феврале
17:12
Более 2 тысяч псковичей остались без газа в результате аварии на улице Владимирской
09:13
Контрабандные сигареты обнаружили псковские пограничники в пассажирском поезде «Москва - Рига»
Еще новости
Происшествия

Житель Пустошки угнал «Форд», попал на нём в ДТП, после чего вернул машину на место

Ночью 12 марта в Пустошке  от дома по улице Мелиораторов  неизвестный угнал припаркованный автомобиль «Форд Мондео». Утром владелец иномарки обнаружил на машине технические повреждения и обратился в полицию за помощью, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе  оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отделения полиции по Пустошкинскому району по «горячим следам»  установили подозреваемого. Им оказался 40-летний  безработный местный житель. По его словам, он решил покататься, для чего воспользовался чужим «Фордом». Однако, по дороге не справился с управлением и въехал в сугроб. Но иномарку вернул туда, откуда угнал.

Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. Отметим, что подозреваемый ранее уже был судим за совершение ДТП.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ушедших 12 марта из москвинской школы подростков разыскивает псковская полиция
13 марта 2019
Ушедших 12 марта из москвинской школы подростков разыскивает псковская полиция
Пропавший вечером 10 марта ребёнок найден в опочецком лесу
11 марта 2019
Пропавший вечером 10 марта ребёнок найден в опочецком лесу
Полиция продолжает розыск псковича с улицы Советской Армии
10 марта 2019
Полиция продолжает розыск псковича с улицы Советской Армии
Сергей Грахов: Ситуация с газоснабжением домов на Владимирской под контролем
07 марта 2019
Сергей Грахов: Ситуация с газоснабжением домов на Владимирской под контролем
585 дорожно-транспортных происшествий зарегистрированы в Пскове в январе и феврале
05 марта 2019
585 дорожно-транспортных происшествий зарегистрированы в Пскове в январе и феврале
Более 2 тысяч псковичей остались без газа в результате аварии на улице Владимирской
05 марта 2019
Более 2 тысяч псковичей остались без газа в результате аварии на улице Владимирской
Контрабандные сигареты обнаружили псковские пограничники в пассажирском поезде «Москва - Рига»
05 марта 2019
Контрабандные сигареты обнаружили псковские пограничники в пассажирском поезде «Москва - Рига»
Псковичка утверждает, что она и ее семья серьезно пострадали из-за неисправного лифта
28 февраля 2019
Псковичка утверждает, что она и ее семья серьезно пострадали из-за неисправного лифта 8

Идет загрузка...