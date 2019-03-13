Житель Пустошки угнал «Форд», попал на нём в ДТП, после чего вернул машину на место

12:05, 13 марта 2019, ПАИ

Ночью 12 марта в Пустошке от дома по улице Мелиораторов неизвестный угнал припаркованный автомобиль «Форд Мондео». Утром владелец иномарки обнаружил на машине технические повреждения и обратился в полицию за помощью, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отделения полиции по Пустошкинскому району по «горячим следам» установили подозреваемого. Им оказался 40-летний безработный местный житель. По его словам, он решил покататься, для чего воспользовался чужим «Фордом». Однако, по дороге не справился с управлением и въехал в сугроб. Но иномарку вернул туда, откуда угнал.

Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. Отметим, что подозреваемый ранее уже был судим за совершение ДТП.