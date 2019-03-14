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Экономика

Пользоваться отдельной железнодорожной веткой смогут инвесторы псковского «Технополиса»

Инвесторы индустриального парка «Технополис»  смогут пользоваться отдельной железнодорожной веткой, соединённой с Октябрьской магистралью. Об этом сообщили Псковскому агентству информации в администрации индустриального парка. «Три железнодорожные внутренние ветки позволяют перемещать  вагоны   вдоль всей  территории парка собственным тепловозом», - отметили в «Технополисе».

Также парк оснащён сетями электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, имеется асфальтовое  покрытие, универсальная схема  перемещений, позволяющая осуществлять подъезд большегрузного транспорта к каждому из резидентов.

На всей территории действует общий режим охраны и  видеонаблюдения с   контролем за вывозом материальных  ценностей. Кроме того, в парке обеспечено  предоставление услуг ТКС.

«При выборе площадки для инвестиционного проекта всегда важно как сама площадка взаимодействует с инфраструктурой внутри, с внешними сетями», - убеждены в «Технополисе».

Индустриальный парк находится на пересечении транспортных магистралей  - на улице 128 Стрелковой Дивизии, 6.

По любым вопросам относительно «Технополиса» можно обращаться по телефону 8-911-693-00-06.

Пока сайт индустриального парка в разработке, уже работает официальная группа в контакте - https://vk.com/tehnopolis_psk, паблик на фейсбуке - https://www.facebook.com/tehnopolis60 и страница в Инстаграм -tehno_polis_pskov

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