Пользоваться отдельной железнодорожной веткой смогут инвесторы псковского «Технополиса»

17:55, 14 марта 2019, ПАИ

Инвесторы индустриального парка «Технополис» смогут пользоваться отдельной железнодорожной веткой, соединённой с Октябрьской магистралью. Об этом сообщили Псковскому агентству информации в администрации индустриального парка. «Три железнодорожные внутренние ветки позволяют перемещать вагоны вдоль всей территории парка собственным тепловозом», - отметили в «Технополисе».

Также парк оснащён сетями электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, имеется асфальтовое покрытие, универсальная схема перемещений, позволяющая осуществлять подъезд большегрузного транспорта к каждому из резидентов.

На всей территории действует общий режим охраны и видеонаблюдения с контролем за вывозом материальных ценностей. Кроме того, в парке обеспечено предоставление услуг ТКС.

«При выборе площадки для инвестиционного проекта всегда важно как сама площадка взаимодействует с инфраструктурой внутри, с внешними сетями», - убеждены в «Технополисе».

Индустриальный парк находится на пересечении транспортных магистралей - на улице 128 Стрелковой Дивизии, 6.

По любым вопросам относительно «Технополиса» можно обращаться по телефону 8-911-693-00-06.

Пока сайт индустриального парка в разработке, уже работает официальная группа в контакте - https://vk.com/tehnopolis_psk, паблик на фейсбуке - https://www.facebook.com/tehnopolis60 и страница в Инстаграм -tehno_polis_pskov