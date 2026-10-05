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Экономика

Псковичам напомнили о новой форме декларации 3-НДФЛ

Скорректированная форма налоговой декларации 3-НДФЛ начала действовать с 1 сентября 2026 года. Обновлённый порядок её заполнения распространяется на граждан, которым необходимо задекларировать доходы или заявить налоговые вычеты.

Фото: ПАИ

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФНС России по Псковской области, изменения утверждены приказом ФНС России от 25 мая 2026 года.

В частности, в приложении 5 декларации, предназначенном для расчёта стандартных, социальных, инвестиционных вычетов и вычетов на долгосрочные сбережения, появилась новая строка 255. В строке 021 предусмотрен новый код вида договора – 5.

Налогоплательщики, которые в 2025 году уплачивали взносы по договорам добровольного страхования жизни, могут выбрать вид вычета: вычет на долгосрочные сбережения граждан либо социальный налоговый вычет. Если у гражданина есть другие основания для вычетов за 2025 год, их можно указать в одной декларации 3-НДФЛ.

В УФНС также напомнили: самостоятельное представление декларации и уплата НДФЛ потребуются не только в случае полного неудержания налога агентом, но и при неудержании части суммы. Если же налоговый агент своевременно сообщил в инспекцию о невозможности удержать налог, ФНС самостоятельно рассчитает сумму и направит налоговое уведомление.

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