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Экономика

Налоговые органы смогут уточнять у банков сведения о счетах

Налоговые органы с сентября получили право запрашивать у банков сведения о счетах и вкладах граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций при выявлении расхождений в представленной информации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Фото: ПАИ

Запрос может быть направлен, если данные налогоплательщика не совпадают со сведениями, которые банк передал в налоговый орган в соответствии с Налоговым кодексом.

Норма распространяется не только на информацию о счетах и депозитах. Налоговые органы смогут уточнять данные о предоставлении организациям и индивидуальным предпринимателям права использовать корпоративные электронные средства платежа, а физическим лицам – персонифицированные и неперсонифицированные электронные средства платежа.

Обмен информацией между налоговыми органами и кредитными организациями будет осуществляться в электронной форме по утверждённым ФНС России форматам.

Такой порядок позволит актуализировать сведения о счетах в автоматизированном режиме и избавит налогоплательщиков от необходимости представлять в инспекцию дополнительные документы, уточнили в пресс-службе.

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