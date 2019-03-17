Задержан великолучанин, подозреваемый в избиении горожанина у бара

13:43, 19 марта 2019, ПАИ

В Великих Луках экипаж группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области задержал гражданина, подозреваемого в избиении мужчины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

18 марта около 17:30 находившийся на маршруте патрулирования сотрудники Росгвардии получили информацию о том, что у бара на улице Малышева, 22-летний молодой человек нанес телесные повреждения 34-летнему мужчине и скрылся.

Получив приметы гражданина, экипаж группы задержания организовал поисковые мероприятия и задержал подозреваемого. Для дальнейшего разбирательства мужчина передан сотрудникам полиции.