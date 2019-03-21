С 1 апреля работы на студенческом кампусе в Пскове будут идти в две смены

18:13, 21 марта 2019, ПАИ

К Ганзейским дням в Пскове завершат первый этап работ на студенческом кампусе Псковского государственного университета с его частичным вводом в эксплуатацию, чтобы принять 100 делегатов Молодежной Ганзы. Об этом первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова сообщила сегодня, 21 марта, в ходе заседания организационного комитета по подготовке и проведению 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Рассказывая о ходе реализации программы проведения Международных Ганзейских дней, она подчеркнула важность сосредоточения ресурсов и контроля на работах по реконструкции стадиона «Машиностроитель», студенческого кампуса и Псковской областной научной библиотеке, поскольку эти объекты находятся в центре Пскова, где будет организовано праздничное пространство.

Председатель регионального Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов рассказал, что с 25 марта подрядчик обещал выставить 130 человек на работы на студенческом кампусе, когда как сейчас там работают порядка 75 сотрудников. Он пояснил, что с 1 апреля будет организована работа на объекте в две смены, а блоки кампуса, которые должны принять участников Молодежной Ганзы, будут готовы в срок.

Вера Емельянова сказала, что внешние работы на фасаде областной библиотеки планируется также завершить к началу Ганзейских дней. В своем докладе она добавила, что все аварийные участки на стенах в Псковском кремле будут убраны, а работы по реконструкции памятника продолжатся после Ганзейских дней. Соответствующие заявки подготавливаются и будут направлены в Минкульт.

По ее словам, с момента последнего заседания оргкомитета проведена активная работа с федеральными министерствами и местными органами власти по подготовке и финансированию мероприятий Ганзы. Первый вице-губернатор сообщила, что ни по одному мероприятию не возникает вопросов, также открыто финансирование по студенческому кампусу, продлены и заключены договоры по этому объекту и по областной библиотеке.

Она рассказала, что в плане подготовки к фестивалю 39 мероприятий, которые реализуются на настоящий момент. Три пункта программы по подготовке к Ганзе уже выполнены: построен онкологический центр, создан туристический кластер, приобретено оборудование для объектов культуры.

Михаил Ведерников поинтересовался, есть ли проблемы в реализации программы. Вера Емельянова ответила, что их нет, и пояснила, что в Минкульте еженедельно проходят совещания на эту тему, решаются вопросы по всем мероприятиям, идет активная совместная работа.

Напомним, 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени состоятся в Пскове 27-30 июня 2019 года.