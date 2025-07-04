Игорь Шатурный проконтролировал ход дорожных работ в двух округах Псковской области

13:41, 04 июля 2025, ПАИ

Контрольный объезд крупных объектов дорожного строительства Пыталовского и Островского округов совершил заместитель губернатора Игорь Шатурный по поручению главы региона. В настоящее время дороги ремонтируются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства области.

В рабочем выезде вице-губернатора сопровождал министр транспорта и дорожного хозяйства Станислав Стармолотов.

Игорь Шатурный начал осмотр с автомобильной дороги Остров — Вышгородок — граница с Латвийской Республикой. В этом году в нормативное состояние приводят участок протяженностью 7,38 км. На объекте уже заменили трубы и отфрезеровали старое асфальтобетонное покрытие. В настоящее время производится укладка асфальта.

Вице-губернатор также отметил, что в 2024 году на дороге Остров — Вышгородок — граница с Латвийской Республикой был выполнен ремонт участка протяженностью 9 км. В целом на ремонт дороги в 2024 и 2025 годах выделено почти 400 млн рублей.

Следующим объектом стал мост через реку Ладу. На данный момент здесь полностью завершено устройство дорожной одежды на проезжей части и на тротуарах. Также были обустроены локальные очистные сооружения и проведена планировка откосов. Сейчас подрядная организация сосредоточена на подготовительных работах перед одним из заключительных этапов — устройством деформационных швов. Завершение работ запланировано на конец июля.

Ещё одним объектом осмотра стал мост через реку Пенную на автодороге Остров — Новоржев. На объекте уложен выравнивающий слой, установлено локальное очистное сооружение, на тротуарах сделаны бордюрные камни, проведена окраска бетонных поверхностей пролетного строения.

В настоящее время специалисты занимаются формированием земляного полотна и укладкой дорожной одежды. Параллельно осуществляется подготовка к нанесению асфальтобетонного покрытия на мостовом полотне и тротуарах, а также укрепление откосов для обеспечения долговечности конструкции. Общая стоимость капремонта моста — 211 млн рублей. Завершение работ запланировано в августе.

По итогам осмотра всех ремонтируемых объектов Игорь Шатурный отметил, что все подрядные организации соблюдают установленные графики работ. Сейчас ведется ремонт 15 мостов. В этом году планируется завершить ремонт 9 мостов и около 100 км дорог.

«По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова особый контроль осуществляется за качеством выполнения работ. За качеством пристально следят наши лаборатории. Лучше несколько раз перепроверить, чтобы потом не переделывать», — подчеркнул Игорь Шатурный в ходе выезда.