Наталия Соколова попросила родителей интересоваться, как отдыхают их дети

13:35, 04 июля 2025, ПАИ

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в своей программе на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове попросила родителей интересоваться, как отдыхают их дети.

Она напомнила, что в начале лета открыты горячие линии во всех муниципалитетах региона, куда можно обратиться в случае выявления потенциальных рисков и угроз для здоровья детей: открытые люки и подвалы, заброшенные здания, купание в неположенных местах, аварийные качели на детских площадках.

«Прошу родительские сообщества активизироваться и организовать внеплановые рейды по территориям, где гуляют дети, особенно подростки, проводящие свой отдых неорганизованно, и сообщать о нарушениях в администрацию, – обратилась Наталия Соколова к псковичам. – В период летних каникул повышенный травматизм детей отмечается при управлении мопедами и велосипедами, квадроциклами и гидроциклами, на водных объектах, особенно при нырянии и подныривании, при падении с высоты и прыжках на батуте».

По её словам, в нескольких регионах буквально в течение недели произошли трагические ситуации, когда дети на питбайках или квадроциклах погибали, не справившись с управлением. «А вы видите на проселочных или дачных дорогах, как подростки носятся на большой скорости, катая друг друга или малышей на средствах передвижения, которые для них совсем не приспособлены? При всей проводимой специалистами работе, напомню, что именно вы несёте ответственность за жизнь и здоровье своих детей. Взрослые, будьте, пожалуйста, внимательны и благоразумны, не оставляйте детей без присмотра или без предупреждающей информации, научите их соблюдать правила безопасного поведения», – порекомендовала Наталия Соколова.

Полезные номера:

101 – спасатели и пожарные

102 – полиция

103 – скорая помощь

104 – газовая служба

112 – единый номер вызова службы спасения.