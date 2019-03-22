Три пала травы зафиксировали в Псковской области минувшей ночью

09:54, 23 марта 2019, ПАИ

В ночь на 23 марта в Псковской области пожарные трижды выезжали на тушение палов травы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, в 23:23 22 марта поступило сообщение о возгорании сухой растительности в деревне Кулёва Великолукского района, в 0:03 23 марта – в деревне Невежино Локнянского района, в 1:13 - в деревне Горушка Печорского района.

Ещё один пал травы произошёл около 21:30 22 марта в Великих Луках в Выгонном переулке.

Кроме того, ранним утром 23 марта, около 6:05, пожарные выезжали на борьбу с огнём в посёлок Красногородск. Там на улице Зелёной горело неэксплуатируемое строение.