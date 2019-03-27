Подозреваемый в разбойных нападениях на торговые павильоны задержан в Пскове

14:48, 27 марта 2019, ПАИ

В Пскове полицейские задержали 22-летнего местного жителя, который подозревается в серии разбойных нападений на торговые павильоны, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 17 марта подозреваемый, угрожая ножом продавщице, похитил около 10 тысяч рублей из торгового павильона на площади Ленина в Пскове. 23 марта он снова ограбил эту торговую точку и другую — на улице Яна Фабрициуса.

Подозреваемого задержали по месту жительства в квартире на Завеличье. При нём нашли нож и банковскую карту, на которую он переводил похищенные деньги - всего около 46 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.