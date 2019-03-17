В Пскове неизвестный с ножом ограбил офис микрофинансовой организации

18:38, 17 марта 2019, ПАИ

Около 17:20 на площади Ленина в Пскове неизвестный ограбил офис организации, выдающей микрозаймы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, нападение совершил неизвестный, вооружённый холодным оружием.

По словам сотрудников микрофинансовой организации, мужчина держал в руках предмет, похожий на нож.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности нападавшего.

По предварительным данным, украдена некрупная сумма порядка 10 тысяч рублей.