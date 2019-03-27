Раскрытие ушей и информации

12:10, 28 марта 2019, ПАИ

Очень насыщенной получилась 21-я сессия у Псковской городской Думы шестого созыва. Депутаты и с заводом «Титан-Полимер» познакомились, и по уборке города и ремонту дорог главу администрации Пскова допросили, и имена восемнадцати улицам и одному скверу дали, и муниципальным имуществом распорядились, и бюджет отредактировали. Конечно, были и те, кто в столь плотном графике, успел поговорить на повышенных тонах и обменяться «любезностями».

Имеющий уши, да услышит

Строительство завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино», пожалуй, самая обсуждаемая тема последнего времени в Пскове и близлежайших районах. Руководители предприятия и группы компаний «Титан» где уже только не рассказывали о своих планах, о том, что будут выпускать, в каких объёмах, сколько людей трудоустроят, какие экспертизы нужно пройти. Теперь пришла очередь парламентариев Псковской городской Думы. На состоявшуюся 26 марта сессию были приглашены директор компании «Титан-Полимер» Герман Петрушко и и. о. руководителя управляющей компании ОЭЗ «Моглино» Олег Бедских.

Герман Петрушко рассказал депутатам, что сначала планируется построить завод по производству ПЭТФ-плёнки, а потом, к 2022 году, запустить изготовление БОПЭТ-гранул, что первое производство относится к IV классу опасности и защитная зона у него должна быть 100 метров, а вот второй завод требует 500-метровую защитную полосу, поскольку у него II класс. На обоих предприятиях будут трудиться 500 человек, также рабочие места будут созданы на сопутствующих производствах. По опыту Омска, сообщил директор завода, такое предприятие аккумулирует порядка 2 тысяч рабочих мест, поскольку производству постоянно требуются поддоны для продукции, упаковочная лента, форма для сотрудников, прачечные услуги и так далее.

Среднюю зарплату на предприятии обещают на уровне 35 тысяч рублей, для работников будут организованы доставка на работу, ежегодные медицинские осмотры, питание в столовой.

Конечно, значительная часть выступления была посвящена экологичности производства. И на слайдах, и на словах, и в печатных материалах Герман Петрушко пытался донести до депутатов, что будущий завод не убьёт всё живое в радиусе 100 километров, что производство герметично, никаких выбросов нет, а вода, перед тем, как попасть в общегородской коллектор, будет очищена до нормативного состояния, что ПЭТФ и БОПЭТ используются в медицине и пищевой промышленности именно потому, что они безопасны. В качестве примера он продемонстрировал депутатам стоявшую на трибуне пластиковую бутылку, которая сделана именно из БОПЭТ-гранул.

Герман Петрушко представил парламентариям результаты исследования четырёх аналогичных российских заводов: «Фенолов нет, фталатов нет, метанола нет, формальдегидов нет. Чтобы там появился фенол – это должно быть производство поликарбоната, там используются фенолы, ацетон, в нашем случае ничего подобного нет!»

Ещё одним доказательством стали снимки мест расположения таких же завов в других странах. Например, в Турции он стоит в 54 метрах от жилого квартала, в Италии – в 420 метрах, и это оказалась максимальное расстояние.

Директор предприятия подчеркнул, что для открытия завода одного желания недостаточно, есть законы Российской Федерации, по которым необходимо пройти экологическую экспертизу и только потом возможно получить разрешение на строительство предприятия.

«Хочу успокоить всех жителей Пскова. Это самое экологичное производство полимеров. Это самая чистая гранула, поэтому она допущена до пищевых продуктов, до медицинского использования», - повторился Герман Петрушко.

Депутат, лидер фракции КПРФ в гордуме Александр Баев уточнил, на какой стадии сейчас находятся работы. Получив ответ, что сейчас ведётся проектирование предприятия по производству ПЭТФ-плёнки, парламентарий, видимо, не вслушивавшийся в выступление директора «Титан-Полимера», спросил: «Я так понимаю, вопрос о строительстве уже решён?»

Тут Герману Петрушко пришлось вновь рассказать о законодательстве России, об экологической экспертизе и получении разрешения на строительство.

У парламентария от «Яблока» Артура Гайдука вызвало тревогу использование на будущем заводе этиленгликоля, отравление которым, как подчеркнул депутат, смертельно.

«Вы говорите о концентрации попадания в организм человека. Но его же там не пьют», - заметил директор предприятия. И добавил, что с этиленгликолем человек сталкивается практически ежедневно – он есть в составе охлаждающих и омывающих жидкостей. «Тут главное - обращение с продуктом», - подчеркнул Герман Петрушко и пояснил, что на завод в «Моглино» этиленгликоль будут поставлять в герметичных контейнерах, на месте – перегружать в специальную ёмкость, откуда он по трубам будет поступать в цеха. Никакого контакта с окружающей средой быть не может, поскольку этиленгликоль окисляется.

«Я с губернатором [Псковской области Михаилом Ведерниковым] беседовал, - вступил в диалог депутат от «Справедливой России» Олег Брячак. - Он говорит, что пока не будет экологической экспертизы, никакой отмашки о строительстве завода не будет».

При этом он заявил, что есть «некоторое недоверие к экологам», которые будут проводить экспертизу, поэтому предложил включить в эту группу псковичей – лидеров общественных движений, которым доверяет население, а также представителей Евросоюза, поскольку, как считает депутат, их тоже должно волновать строительство завода вблизи границы.

По «волнению» со стороны соседних государств, директор предприятия ответил, что в Латвии работает ровно такой же завод, только производительностью 700 тысяч тонн в год.

Что же касается экспертизы, то Герман Петрушко сообщил: повлиять на то, кто будет её проводить, «Титан-Полимер» никак не может, поскольку делают эту работу госучреждения и специализированные институты. «Когда мы отдадим документы, назначат экспертов. Кого? Мы не знаем, могут быть там и представители Псковской области», - пояснил он.

А вот против привлечения общественников к контролю за созданием завода на всех этапах, Герман Петрушко ничего не имеет. Более того, напомнил он, будут проведены общественные слушания по проекту предприятия.

Ещё один вопрос, который тревожил Олега Брячака, - планирует ли «Титан-Полимер» как-то компенсировать вред, нанесённый дорогам транспортом, задействованным на перевозке продукции. По подсчётам парламентария, ежедневно с территории предприятия будут уезжать 25 фур.

Герман Петрушко обратил внимание на то, что расчетная нагрузка четырёхполосной автомагистрали составляет 4 тыс. 800 машин в час, поэтому 25 фур – это «капля в море». Зато он призвал псковский бизнес задуматься о развитии придорожной торговли, автомастерских, гостиниц.

Хотели депутаты узнать и о том, почему ГК «Титан» выбрал для своего нового предприятия именно «Моглино». Выяснилось, что никаких подводных камней тут не оказалось – просто удобная логистика. «Кислота будет приходить по морю в порт, а тут всего 250 километров. Примерно 50% готовой продукции пойдёт на экспорт, нас там уже ждут. Мы рассматриваем близость Москвы, Петербурга и Евросоюза», - пояснил Герман Петрушко.

Он добавил, что «Титан» звали и в Петербург, и в московскую особую экономическую зону, и в Липецк, и в Ладогу, но именно из-за места расположения была выбрана Псковская область.

Александр Баев «припомнил» директору завода «Титан-Полимер» Омск: «Что там происходит?»

«Ни-че-го», - констатировал Герман Петрушко. Он подчеркнул, что на заводе «Титана» омичи «работают династиями». Что же касается в целом экологической обстановки в городе, то влияют на неё совсем другие предприятия: «Там же большая химия, там переработка нефти, там другое производство, чем мы предлагаем здесь».

Очень продуктивный разговор состоялся у депутата-единоросса, директора Горводоканала Пскова Константина Болотина, Олега Бедских и Германа Петрушко. Как пояснил руководитель муниципального предприятия, когда создавалась ОЭЗ «Моглино», управляющей компании Горводоканал выдал технические условия, в которых была прописана модернизация коллектора, проходящего вдоль улицы Западной, поскольку он рассчитан на другие мощности.

Олег Бедских пообещал поднять всю документацию, имеющуюся у управляющей компании, и выяснить, почему же техусловия выполнены не были. «Мы сможем проработать вопрос с учётом перспективных стоков, которые будут генерироваться на производственной площадке», - сказал он. А Герман Петрушко заявил о готовности к диалогу с Горводоканалом и выразил уверенность, что выход будет найден.

Лидер фракции «Единой России» в гордуме Денис Иванов поблагодарил ГК «Титан» за выбор Псковской области для строительства нового завода и пожелал директору предприятия терпения. Он добавил, что одно только трудоустройство 500 горожан означает улучшение благосостояния почти 2 тысяч псковичей, если допустить, что у каждого из работников семья из четырёх человек.

«К оппозиции просьба: когда регион развивается, то не надо пытаться на этом зарабатывать политические очки. Если у граждан есть опасения, то это должны быть граждане, а не политические флаги», - заявил парламентарий и тут же «нарвался на грубость» со стороны Олега Брячака, который потребовал не трогать оппозицию.

Пару минут депутаты потратили на выяснение кто, когда и на каком основании кого трогать будет. «Кто-то, может, и зарабатывает тут политические очки на строительстве завода. Но тут нет таких людей, здесь сидят люди, которые выражают интересы псковичей», - уже спокойным тоном парировал Олег Брячак.

«Хочу констатировать, что катастрофически у жителей не хватает информации об экологической составляющей, - продолжил он. - Если информация будет доведена до людей, будет создана экспертная группа, к которой было бы доверие, тогда население города скажет: «Мы разобрались и поняли». Проведите работу, раскройте информацию».

Поддержал его и Александр Баев, что выглядело несколько странно, поскольку буквально в субботу, 23 марта, на организованном коммунистами митинге было сорвано выступление заместителя директора по капитальному строительству ГК «Титан» Алексея Ермакова. Он планировал рассказать собравшимся о предприятии, но его силой оттолкнули от микрофона. А теперь представитель организовавшей митинг партии партии жалуется на недостаток информации... На митинге «титановцам» удалось раздать печатные материалы о будущем заводе, но, видимо, читать их решились не все.

Зато на сессии Александр Баев похвастался 20 тысячами подписей под петицией о заводе. «Я могу сейчас такую «утку» запустить, что соберу и 200 тысяч подписей», - ответил на это Денис Иванов.

«Обращение, которое подписывалось, это же страшилка – все умрут от рака!» - вступил в дискуссию секретарь Общественной палаты Анатолий Мультах. Заодно он напомнил, что председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский предлагал организовать для псковичей поездку на предприятие в Омск, чтобы они своими глазами увидели, как на самом деле организовано производство.

А ещё Анатолий Мультах предложил включить представителей, которым доверяет оппозиция, в состав уже работающей группы для общественного контроля над предприятием. Сейчас в неё кроме 7 членов Общественной палаты, входят 9 экспертов – профессора, химики. Эта рабочая группа, начиная с 5 февраля, приняла участие уже в 5 мероприятиях.

«На все наши запросы представители завода ответили, материалы предоставили», - подчеркнул Анатолий Мультах.

Герман Петрушко добавил, что группа для поездки в Омск сейчас формируется, в неё вошли уже 15 человек. «Там общественность ваша, вашего Пскова и ещё есть возможность дополнить список», - сказал он.

Глава города попросил взять в Омск Артура Гайдука. «Да не вопрос», - откликнулся директор завода, а вот депутат оказался не готов к поездке, сославшись на занятость.

В результате парламентарии решили делегировать своего представителя в рабочую группу, созданную при Общественной палате области, дополнительно сформировать наблюдательный совет, который будет контролировать строительство предприятия. Правда, Александр Баев настаивал на отслеживании процесса с момента проектирования, на что Герман Петрушко резонно заметил, что специалисты по проектированию подобных предприятий в гордуме едва ли имеются. Сошлись на том, что депутаты просто хотят увидеть проект будущего завода.

«Речь идёт о том, чтобы сделать максимально открытым процесс: проектирование, экологическую экспертизу, строительство», - резюмировал глава Пскова Иван Цецерский. Собственно, о том же самом с начала всей истории псковского завода «Титан-Полимер» говорит и его руководство, которое даже открыло информационный центр предприятия, где все желающие могут ознакомиться с имеющейся документацией и получить ответы на интересующие вопросы.

Ещё одним пунктом, записанным в итоговый документ гордумы, стало решение вопроса с Горводоканалом по коллектору.

Просящему на воду

Одна из поправок в бюджет Пскова на текущий год, которые утвердили депутаты гордумы на минувшей сессии, касалась снятия 15 млн рублей с водоснабжения микрорайона Псковкирпич, где эта проблема остро стоит не один год. Оказалось, что эти деньги срочно понадобилось вложить в работы на улице Георгиевской, 4 – у самой набережной реки Великой. Правда, как заверила заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова, деньги будут возвращены, как только город получит средства на Георгиевскую, 4 из вышестоящих бюджетов. Заодно она рассказала в перспективах водоснабжения в Псковкирпиче.

Валентина Зубова напомнила, что проблема возникла из-за того, что собственник имеющейся скважины – завод «Псковкирпич» - отказался подавать воду надлежащего качества. В итоге в прошлом году на скважину была установлена станция очистки. Это оборудование съёмное и может быть перенесено в любое другое место.

Чтобы обеспечить весь микрорайон водой, в том числе деревню Лопатино, можно построить две муниципальные скважины - основную и резервную, но это требует серьёзных вложений, проведение геологической разведки. Второй вариант развития событий – подключение микрорайона к центральным сетям. Для этого город намерен войти в программу Фонда реформирования ЖКХ, работа которого теперь направлена на модернизацию инженерных сетей. По словам Валентины Зубовой, с Фондом уже проведена встреча, губернатор области подписал с ним соглашение о сотрудничестве, более того, документы по водоснабжению Псковкирпича туда уже переданы.

Что касается остальных поправок в бюджет, то, как доложила начальник финансового управления администрации города Тамара Винт, выделяются средства для оплаты муниципальных контрактов, заключенных в 2018 году, на ремонт улиц Пароменской, Мирной и Белинского, на строительство улично-дорожной сети вокруг жилого квартала «Северный» в створе улиц Инженерной и Юности. За счет субсидии средства бюджета этого года увеличиваются на сумму 5 млн 60,5 тысяч рублей для реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей. Кроме того, 1 млн 550 тыс. рублей выделяется на организацию и проведению мероприятий 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове, 1 млн 465 тыс. рублей – на проведение дополнительных выборов депутата Псковской городской Думы.

По управлению образования 326 тыс. рублей направляются на ремонт помещений центра «Патриот», 3,6 млн рублей – на проектную документацию по ремонту дошкольного учреждения Лингвистической гимназии, 500 тыс. рублей - на ремонт пищеблока в лагере «Солнечный».

Также 106 миллионов рублей на создание мест в детских садах для детей от полутора лет до трёх переносятся с 2019 года на 2020-й.

Предусмотрено в бюджете и выделение денег на кадастровые работы по улице Свердлова, на уплату земельного налога, на софинансирование реконструкции улицы Леона Поземского и набережной реки Великой от Ольгинского моста до Комсомольской площади.

С учетом всех изменений доходы Пскова на текущий год составили 5 млрд 12 млн 142,2 тысяч рублей, на 2020 год — 4 млрд 208 млн 788,6 тысяч рублей. Расходы в 2019-м равны 5 млрд 145 млн 558,5 тысяч рублей, в следующем году - 4 млрд 275 млн 206,5 тысяч рублей.

Кроме того, депутаты заслушали отчёт о приватизации муниципального имущества в 2018 году. Оказалось, что план по доходам по этой статье удалось выполнить на 147,9%, город заработал 39 млн рублей.

В план приватизации на 2018 год были включены 19 объектов, в итоге решение о проведении приватизации было принято в отношении 18 из них. Продать удалось 11 объектов.

Ещё один «денежный вопрос» касался уже самих депутатов, а именно их отчётов о доходах. Оказалось, что не все правильно посчитали собственную прибыль, кто-то забыл три тысячи рублей, кто-то – четыре. «Грамоту получили, там 3 тыс. рублей поощрительная форма и их надо декларировать», - обратил внимание коллег глава Пскова и попросил исправить допущенные ошибки, тем более, что этого требует уже и прокуратура.

Сериал «Ликвидация»

Депутаты гордумы приняли решение о ликвидации Управления капитального строительства Пскова, а заодно создали ликвидационную комиссию и делегировали туда заместителя главы города Сергея Гаврилова. Планируется, что со своей задачей комиссия справится за 18 месяцев.

Главным противником УКСа оказался Олег Брячак. Он припомнил Управлению строительство многоквартирного дома, на котором оно не только не заработало денег, а вообще ушло в минус.

«Любой, кто хоть как-то разбирается в строительстве, понимает, что построить жилой дом и уйти на его строительстве в минус – это не нормально», - возмутился депутат. По его словам, сначала шла речь о том, что УКС заработает по 2 тыс. рублей с квадратного метра, в то время как остальные застройщики имеют по 5-6 тыс. рублей, а потом оказалось, что Управление вовсе получило убыток.

«Теперь, вместо того, чтобы использовать какие-то рычаги, мы берём и просто ликвидируем это предприятие», - негодовал депутат, назвав всё произошедшее «зеркальным отражением работы чиновников в администрации города». При этом Олег Брячак призвал всех причастных сделать выводы из сложившейся ситуации.

Упущенная выгода

Собственно, вопрос о ликвидации УКСа был не единственным в повестке, возмутившим Олега Брячака. Ещё одним таким пунктом оказалась передача в безвозмездное пользование Следственному управлению Следственного комитета по Псковской области муниципального имущества на Комиссаровском переулке, 7а. «Как мы можем безвозмездно передавать помещения федеральной структуре, у которой есть финансирование», - негодовал парламентарий. Он заявил, что город мог заработать на аренде этого имущества порядка 2,5 млн рублей за год, а именно в такую сумму, по подсчётам Олега Брячака, обходится в среднем ремонт одной дворовой территории.

«Можно поддержать художников, волонтёров, организации, занимающие патриотическим воспитанием, но не правоохранительные структуры», - не унимался депутат.

Параллельно он заподозрил коллег в страхе перед Следственным управлением, заявив, что на заседании думского комитета, где не было представителей ведомства, депутаты проголосовали против передачи помещений в безвозмездное пользование, но стоило появиться правоохранителям на следующем заседании, как решение было принято ровно противоположное.

«Мне, как никому другому тут, надо бояться СУ СК, потому что я - под уголовными делами, я ходил туда как на работу», - заметил парламентарий.

«Если у нас есть возможность предоставить помещение, то почему нет, хотя понятно, что надо формировать доходную базу бюджета, но не за счёт правоохранителей», - не согласился с ним депутат Григорий Стороненков.

Их коллегу Фёдора Постнова волновало совсем не то, что город не получит от аренды денег, его беспокоило отсутствие элементов доступной среды в Следственном управлении и нормальной парковки.

В результате депутаты большинством голосов приняли положительное решение, но обязали СУ СК обеспечить доступ в здании для маломобильных граждан.

А вот «больным» вопросом для коммуниста Александра Баева оказалось предоставление в аренду «Единой России» помещения в лицее № 20. «Это нормально, что мы предоставляем партии помещение, в котором потом будет избирательный участок?» - спросил он.

Иван Цецерский заметил, что партия арендует площадку всего на один день 26 мая для проведения дебатов, и к тому же платит за это. «Я коммунистам готов хоть все 28 школ предоставить….», - порадовал коллегу глава Пскова, но добавил, что такая аренда возможна только за плату.

Как в Финляндии

На минувшей сессии депутаты решили заслушать отчёт главы администрации Пскова Александра Братчикова об уборке снега в городе. Он пошутил, что такой проблемы больше нет, поскольку снега нет. А вот что касается будущего года, то Александр Братчиков порадовал новостью о создании муниципального снежного полигона, что позволит избежать сложившейся минувшей зимой ситуации, когда из-за того, что на первый конкурс в августе никто не вышел, снег из города начали вывозить только в январе.

Ещё одна позитивная перемена – это усиление уборочной техникой муниципальных предприятий, что позволит убрать город, если подвели подрядчики, как случилось в этом году.

Остановился глава администрации города и на актуальном вопросе – ремонте дорог. По его данным, по гарантии должны быть отремонтированы 53 улицы. «С подрядчиками встречи проведены. Уверен, что приведут в порядок», - доложил он. Теперь в его планах организовать выезды с подрядчиками во дворы, чтобы в течение мая и там были устранены все недостатки.

Депутат Александр Баев попросил сити-менеджера изменить подход к ямочному ремонту, поскольку, тут с народным избранником не поспоришь, те ямы, которые заделываются при помощи щебня и гудрона, возвращаются на дороги уже через несколько часов. Он рассказал, как в январе наблюдал ямочный ремонт в одной из европейских стран, где разогревали и плавили асфальт, а не просто засыпали выбоину камнями.

«А где вы видели?» - уточнил Александр Братчиков. «В Финляндии», - признался депутат. «То есть, там тоже ямы есть!» - обрадовался глава администрации Пскова.

Также депутатов волновал вопрос ремонта дворовых территорий в рамках программы «Городская среда». Парламентарии Григорий Турчин и Григорий Стороненков предложили даже созвать внеочередную сессию для того, чтобы заслушать отчёт о том, как идёт работа в этом направлении, какие дворы будут отремонтированы, когда будут объявлены конкурсы, а когда начнутся работы.

Оказалось, что в Пскове ещё конь не валялся, а Великие Луки уже проводят конкурсы. Правда, как пояснил заместитель сити-менеджера Александр Коновалов, Великие Луки, как и Псков, денег на это ещё не получили, просто у них меньшие суммы, чем у областной столицы, и эти средства удалось найти в муниципальном бюджете, куда они будут возвращены после получения федерального финансирования.

«У нас опять может быть ситуация, когда под Новый год будем класть асфальт», - предостерёг Александр Баев. А Денис Иванов выразил мнение, что Псков просто оказался заложником ситуации.

Александр Братчиковне смог порадовать депутатов свежими новостями по финансированию, сообщив, что как и они, ждёт ответа из федерального центра.

Денис Иванов предложил дождаться окончательной суммы, которую получит Псков по программе «Городская среда», и уже тогда проводить сессии.

«Надо проявлять активность в этом направлении, потому что уже март, а всё нет никаких данных, - настаивал Григорий Стороненков. - Стыдно уже перед гражданами, когда мы будем в снег асфальт класть». Он продолжил настаивать на созыве сессии.

Глава Пскова, правда, так и не смог добиться от инициаторов ответа, почему сессия должна быть непременно внеочередной.

В итоге большинством голосов депутаты поддержали идею заслушать отчёт администрации города, но вот так и не определились с датой заседания, а, значит, и с тем, будет ли оно очередным или внеочередным.

Весёленькие названия

По решению депутатов в Пскове появились сразу 18 новых улиц, названных именами выдающихся людей. Все они расположены в земельном массиве в районе «Учхоза» на Лениградском шоссе, который размежёван и сформирован для выделения участков многодетным и семьям с инвалидами.

Из 18 позиций депутат Григорий Турчин выступил против присвоения улице имени маршала Советского Союза Федора Толбухина (1894-1949). «Мой дед погиб в Польше, воюя под его командованием, но какое отношение он имеет к Пскову», - спросил депутат.

Замглавы администрации Пскова Александр Коновалов пояснил, что улицы называются в честь выдающихся личностей, которые не обязательно должны иметь отношение к городу, например, есть улицы Гагарина, Лермонтова.

Фёдора Постнова возмутил другой герой - подпоручик Русской императорской армии Владимир Котлинский (1894-1915). Депутат напомнил, что судьба у этого человека была не простой, а после смерти с его могилы на Мироносицком кладбище был спилен крест и переплавлен «в доход государства», в результате место захоронение героя Первой мировой войны теперь установить не возможно. Он считает, что имя Владимира Котлинского должно быть присвоено одной из улиц Пскова, но другой, не той, что находится в посёлке для многодетных. Там, уверен депутат, в принципе должны быть «весёленькие названия, какие-то детские».

«По микрорайону для многодетных вопроса по весёленьким названиям не стояло вообще?» - уточнил он. На это Фёдору Постнову напомнили, что он вообще-то сам входит в состав комиссии по наименованию улиц, правда, не посещает заседания.

«У меня складывается впечатление, что всё у нас в городе теперь пафосно, - впервые за многие сессии взяла слово парламентарий Елена Маницкая. - Вот существует множество детских авторов, психологов. Ну почему должны быть улицы имени людей с трагической судьбой, ещё и умерших».

Собственно поддержки она не нашла. Большинство депутатов предложенные имена устраивали.

Прозвучало предложение присваивать не только фамилию человека, нужно указывать ещё и имя, а в случае, как с Фёдром Толбухиным и Владимиром Котлинским – воинское звание.

На этом депутаты и сошлись, внеся в решение гордумы соответствующие редакционные правки.

Таким образом в Пскове появились улицы Ивана Виноградова, Евгения Изюмова, Станислава Золотцева, Александра Лебедева, Михаила Травина, Льва Малякова, Семена Гейченко, Александра Яхонтова, Ивана Перова, подпоручика Котлинского, маршала Толбухина, Евгения Нечаева, Евгения Маймина, Леонида Зурова, Валентина Краснопевцева, Александра Гусева, Юрия Тынянова и Вениамина Каверина.

А ещё после минувшей сессии в Пскове создан Сквер народовластия. С такой инициативой к гордуме обратилось Псковское областное Собрание, которому в этом году исполняется 25 лет. Как пояснил депутатам спикер регионального парламента Александр Котов, 10 лет назад, к 15-летию Собрания, там были высажены деревья и место получило неофициальное название «Аллея парламентаризма». Теперь же некоторые деревья требуют санации, некоторые – пересадки. К новому юбилею областные депутаты решили облагородить это место, и таким образом сделать свой вклад в благоустройство улицы Леона Поземского, реконструкция которой запланирована.

«Нам пришла идея установить малую архитектурную форму в виде символического колокола, - сообщил городским депутатам Александр Котов. - Там будут надписи о том, как развивалось народовластие в регионе, начиная от Псковского вече». Планируется, что колокол изготовят Псковские кузнецы, а средства на это депутаты изыщут из внебюджетных источников.

Возражений у городских парламентариев не было, и они поддержали предложение областных коллег.

Ещё одна малая архитектурная форма появится в Сквере павших борцов. Это будет памятный знак малолетним узникам, погибшим в фашистских концлагерях, гестаповских тюрьмах, гетто и других местах принудительного содержания в годы Великой Отечественной войны. За принятие положительного решения по этому вопросу от имени организации инвалидов и узников концлагерей депутатов поблагодарил Почетный гражданин Пскова Анатолий Васильев. «Пусть этот знак напоминает будущим поколениям псковичей о тех зверствах, которые совершили фашисты на этой земле», - сказал он.

* * *

Ну и в финале сессии Иван Цецерский объявил о назначении на 2 апреля заседания комиссии по депутатской этике, на котором будут рассмотрены документы по помощникам депутатов гордумы. По принятому на предыдущей сессии решении, именно комиссия по депутатской этике теперь решает, кто достоин быть помощником парламентария, а кому следует поискать другое занятие.