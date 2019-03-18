Информационный центр завода «Титан-Полимер» начал работу в Пскове

13:45, 18 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 18 марта, в Пскове на улице Ленина, 17 (3-й этаж) открылся информационный центр псковского завода «Титан-Полимер», сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Любой желающий может прийти сюда и узнать всю информацию об этом заводе, которую здесь работники группы компаний «Титан-Полимер» любезно представят как общественности, так и всем желающим: начиная от рабочих и заканчивая администрациями», – подчеркнул директор псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова

















В частности, у специалистов центра граждане узнают об объемах производства продукции и ее сбыте, санитарно-защитной зоне, о классе опасности веществ на производстве, выделении вредных веществ, воздействии завода на окружающую среду и о других волнующих их темах, связанных с предприятием.

Также в информационном центре доступна информация о вакансиях. В первый день работы центра несколько соискателей уже обратились с вопросами поиска работы. Отмечается, что будет предусмотрено и обучение сотрудников.

Здесь же представлена информация о производствах в других регионах и образцы выпускаемой продукции.

Офис работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00 (без обеда). Суббота и воскресенье – выходные дни. Сегодня офис работает до 19:00.

Напомним, ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» - якорный резидент ОЭЗ «Моглино». На территории особой экономической зоны планируется открыть крупный промышленный комплекс по импортозамещающему производству ПЭТФ мощностью до 170 тыс. тонн год и БОПЭТ мощностью до 70 тыс. тонн год.

14 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский заключили на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи соглашение об экологическом партнерстве администрации региона и холдинга.