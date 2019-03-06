На все вопросы псковичей о заводе «Титан-Полимер» его директор пообещал ответить на публичных слушаниях

13:31, 06 марта 2019, ПАИ

На все вопросы псковичей о заводе «Титан-Полимер» его директор Герман Петрушко пообещал ответить во время публичных слушаний по проекту предприятия. Об этом он заявил сегодня, 6 марта, выступая перед депутатами Собрания Псковского района, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Герман Петрушко пояснил, что вначале идёт проектирование завода, сбор данных о месте, где планируется его возведение, потом начинается работа с проектным институтом, который должен определить, возможно ли вообще строительство завода в этом месте. «Мы считаем, что только после получения всей конфигурации нужно выходить к общественности. О чем можно говорить на этапе проектирования?» - отметил директор завода.

Он отметил, что уже на публичных слушаниях будет готов ответить на вопросы, а также назвать конкретные цифры и продемонстрировать данные исследования о том, в каком направлении дует ветер с точки строительства предприятия.

«Мы считали, что мы должны прийти к вам подготовленными, - обратился Герман Петрушко к депутатам. - Просто все в свое время». Он пообещал, что скоро все смогут прочитать подробности про «Титан-Полимер» и увидеть проект предприятия.

Также директор завода сообщил, что разработана санитарная зона предприятия. Кроме того, предприятие будет проходить экологическую экспертизу. При этом он заметил, что в других странах, например, в Германии и Турции, такие заводы находятся всего в 100 метрах от жилых кварталов.

Напомним, ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» - якорный резидент ОЭЗ «Моглино». На территории особой экономической зоны планируется открыть крупный промышленный комплекс по импортозамещающему производству ПЭТФ мощностью до 170 тыс. тонн год и БОПЭТ мощностью до 70 тыс. тонн год.

Предприятие ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» зарегистрировано 14 февраля 2018 года с целью реализации проекта импортозамещающего производства полиэтилентерефталата и переработки полимеров.

14 февраля этого года губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский заключили на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи соглашение об экологическом партнерстве администрации региона и холдинга.

Основу производственных мощностей ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» составят технологические установки по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ-гранул), переработке полимеров для получения продукции из них (БОПЭТ-пленок). При выпуске продукции планируется использовать непрерывные и периодические схемы производства, что позволит до 2022 года постепенно довести объемы производства ПЭТФ-гранул до 210 тыс. тонн в год, а производство БОПЭТ-пленок – до 70 тыс. тонн в год.

Общий объем инвестиций составляет порядка 13 млрд рублей. Количество новых рабочих мест составит около 500, а с учетом смежных производств — порядка 2,5 тысяч рабочих мест.

В перспективе планируется совместно с Псковским государственным университетом и Российской Академией наук создать в «Моглино» Научно-технический центр для подготовки собственных кадров и дальнейшего развития комплекса.

Ожидается, что завод «Титан - Полимер» будет представлять интерес для предприятий из смежных отраслей. По мнению специалистов, это создаст платформу для развития малого и среднего бизнеса в регионе.