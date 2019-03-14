Михаил Сутягинский пригласил псковичей посмотреть на экологию производства ГК «Титан» в Омске

12:11, 14 марта 2019, ПАИ

«Я приглашаю все заинтересованные стороны, особенно тех, кто занимался организацией митинга, мы готовы принять вас на производстве в Омске, чтобы посмотреть на экологию производства внутри и снаружи», - заявил председатель Совета директоров группы компаний (ГК) «Титан» Михаил Сутягинский в ходе пресс-конференции сегодня, 14 марта, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Кроме того, Михаил Сутягинский отметил, что руководство «Титана» готово организовать поездку на такое же производство в западной Европе.

Напомним, ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» - якорный резидент ОЭЗ «Моглино». На территории особой экономической зоны планируется открыть крупный промышленный комплекс по импортозамещающему производству ПЭТФ мощностью до 170 тыс. тонн год и БОПЭТ мощностью до 70 тыс. тонн год.

14 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский заключили на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи соглашение об экологическом партнерстве администрации региона и холдинга.