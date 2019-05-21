Досрочное голосование по довыборам в Великолукскую гордуму завершается в территориальном избиркоме

14:04, 22 мая 2019, ПАИ

22 мая в 15:00 в территориальной избирательной комиссии Великих Лук завершится досрочное голосование на дополнительных выборах депутата Великолукской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 14. С 16 мая по 18:00 21 мая правом проголосовать досрочно воспользовались 149 избирателей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Великих Лук, одной из участниц голосования стала Нина Петрова, которая объяснила такое решение необходимостью в день выборов, 26 мая, уехать за пределы региона. По словам избирательницы, она никогда не пренебрегает своим конституционным правом и считает, что участие в голосовании – это гражданский долг. «Для меня это очень важно. И не только для меня – это важно для будущего нашего города и микрорайона, где я живу. Я всегда интересуюсь такими вопросами и верю кандидату, за которого сегодня отдала свой голос», - отметила Нина Петрова.

Как заявил председатель Территориальной избирательной комиссии города Великие Луки Виктор Тамгин, 23 и 24 мая досрочно можно проголосовать в помещениях участковых комиссий в период их работы, то есть с 16:00 до 20:00, а 25 мая - с 9:00 до 14:00.

В Великих Луках пройдут дополнительные выборы депутата Великолукской городской думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 вместо ранее выбывшего депутата.