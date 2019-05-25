Московский институт проведет транспортный аудит Псковской области

20:34, 24 мая 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, подводя итоги проведения Дней региона в Москве, отметил, что подписанная программа совместных мероприятий далеко не начало отношений.

«Есть несколько вопросов, в которых правительство Москвы уже начало нам серьезно помогать», - подчеркнул он в интервью Псковскому агентству информации.

Одним из таких направлений сотрудничества стала транспортная обеспеченность региона.

«У нас были серьезные проблемы с государственным областным транспортным предприятием. Задолженность составляла более 500 млн рублей. Владимир Владимирович Путин помог нам, он выделил средства из резервного фонда, но я со своей стороны пообещал, что с этим вопросом больше в федеральный центр не обращусь», - добавил Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что Пскову необходимо продумать новую модель организации общественного транспорта.

«Есть разные варианты. Например, можно отдать это все на свободный тариф, но тогда мы должны посчитать — сможет ли область компенсировать разницу в тарифе для льготных категорий», - сказал губернатор.

Он уточнил, что прежде чем принимать решение, необходимо выполнить аудит.

«На следующей неделе группа представителей Московского института транспорта выезжает к нам, они проведут аудит и предложат ту модель, которая будет для Псковской области наиболее подходящей. И это будет не только автобусного парка касаться, это будут и внутрирегиональные железнодорожные перевозки, другие какие-то виды транспрта», - сказал глава региона.