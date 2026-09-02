Сыроделию и животноводству научат в новом потоке «Школы фермера» в Псковской области

15:24, 02 сентября 2026, ПАИ

В Псковской области открыт приём заявок на обучение в осеннем потоке Всероссийского проекта «Школа фермера». Обучение будет проходить по направлениям «Растениеводство» и «Животноводство» на базе Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. В этом году отдельные образовательные модули будут посвящены сыроделию и переработке молока. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

«Специализации выбраны по просьбам самих фермеров, с которыми мы тесно взаимодействуем, знаем их запросы и точки роста. Слушатели получат знания и практические навыки в тех отраслях, которые сегодня наиболее востребованы в регионе и где есть большой потенциал для развития», – сообщила директор Псковского регионального филиала Россельхозбанка Анна Тарасенко.

В конкурсном отборе могут принять участие как действующие фермеры, которые хотят выйти на новый уровень, так и те, кто планирует развивать своё дело в сфере АПК.

Ветеранов СВО и членов их семей зачисляют в «Школу фермера» вне конкурса. Обучение для всех бесплатное и практикоориентированное, его продолжительность 2,5 месяца. После защиты бизнес-планов по развитию хозяйств перед экспертной комиссией, слушатели получают диплом о профессиональной переподготовке государственного образца.

Для участия в конкурсном отборе необходимо подать заявку до 25 сентября 2026 года.

Получить консультацию по бесплатному образовательному проекту можно в Великолукской государственной сельскохозяйственной академии: e-mail: cdo@vgsa.ru, телефон (8 811-53) 7-31-79.

За шесть лет работы проекта обучение в «Школе фермера» прошли более 12 тысяч аграриев со всей страны по 50 уникальным специальностям.

В Псковской области проект работает с 2024 года и по итогам четырёх потоков подготовил почти 100 специалистов для работы в агросфере.

Программа реализуется при участии Россельхозбанка, Министерства сельского хозяйства РФ, правительства Псковской области, Великолукской государственной сельскохозяйственной академии.