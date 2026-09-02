Псковская область масштабирует проект «Производительность труда» на социальную сферу

16:23, 02 сентября 2026, ПАИ

В каких отраслях экономики федеральный проект «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» наиболее эффективен и как он реализуется в социальных учреждениях, рассказала генеральный директор АНО «Федеральный центр компетенций» Светлана Горчакова в ходе пресс-подхода, который состоялся после осмотра Псковской областной клинической больницы сегодня, 2 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

«Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в России с 2018 года. И если с этого времени по 2024 год он распространялся только на базовые несырьевые отрасли экономики, такие как транспорт, строительство, сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, торговля и ЖКХ в какой-то мере, то с 2025 года по указу президента РФ Владимира Путина проект распространяется уже и на социальную сферу», – сказала она.

По словам спикера, основная задача заключается не в том, чтобы заставить людей больше работать. «Как только все слышат «производительность труда», то значит, будут работать больше. Нет, необходимо теми же самыми ресурсами производить больше, не выполняя ненужных операций. Поэтому важно не путать высокую нагрузку и высокую производительность труда», – уточнила Светлана Горчакова.

Проект предусматривает, что с помощью понятных методов и инструментов убираются все ненужные операции, потери, а реализуется лишь то, что создаёт добавленную стоимость, улучшает или формирует конечный продукт.

В социальной сфере, как отметила генеральный директор Федерального центра компетенций, работают все те же самые методы. Помимо количества услуг, выработки, в этой сфере важна и удовлетворённость клиента, которая зависит от качества работы: «Никому не хочется сидеть в очереди и ждать, пока вас примет доктор. Вам важно прийти вовремя, получить свою услугу, получить её качественно и уйти домой здоровыми. В социальной сфере мы на это настроены, и все наши инструменты по производительности труда также должны работать на это».

Помимо того, стоит задача на федеральном уровне: рост производительности труда к 2030 году в реальном секторе экономики должен быть в размере 21 %, то есть в год необходимо обеспечивать рост на 2,5 %. Светлана Горчакова заметила, что это очень серьёзный темп, который не показывает сейчас ни одна развитая экономика мира.

«Для нас 2,5 % – это вызов, с которым мы работаем и на это, по сути, и направлен наш проект. В социальной сфере 123 тысячи социальных учреждений должны внедрить у себя инструменты повышения производительности труда. Наша задача – совместно с коллегами на уровне субъектов Российской Федерации внедрять лучшие практики, коробочные решения, чтоб мы могли качественно и вовремя оказывать услуги населению по всем нашим социальным сферам», – заключила она.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе пресс-подхода обратил внимание, что в социальной сфере региона работа по внедрению проекта только начинается. «Благодарен коллегам, Светлане Владимировне, за то, что уже дали несколько рекомендаций. И есть так называемые коробочные решения, которые можно применять как к бизнесу, так и к социальной сфере. Мы у себя планируем охватить этой работой и здравоохранение, и образование, и спорт, и всё, что связано с оказанием услуг населению», – отметил глава региона.

Напомним, что ООО «Элементум» в Пскове и Псковскую областную клиническую больницу посетила в рамках рабочего визита в регион генеральный директор АНО «Федеральный центр компетенций» Светлана Горчакова вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым сегодня, 2 сентября.